Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вступила во вторую волну эпидемии коронавируса COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал во время обращения к нации, информирует агентство Reuters.

В связи с этим Трюдо предупредил, что ситуация ухудшится, если жители Канады не будут следовать общим рекомендациям в сфере здравоохранения.

Политик отметил, что вторая волна возникла “в четырех крупных провинциях страны”. По его словам, новая волна COVID-19 может стать хуже, чем первая, которая была весной.

“В наших четырех крупнейших провинциях вторая волна не только начинается, она уже идет. Мы находимся на грани падения, которое может быть намного хуже, чем весной”, – подчеркнул Трюдо, которого цитирует телеканал CTV News. Речь идет о вспышках вируса в Британской Колумбии, Альберте, Онтарио и Квебеке.

При этом Трюдо выразил мнение, что вторую волну еще “можно взять под контроль”.

“У нас есть возможность взять эту вторую волну под контроль. Я знаю, что мы можем это сделать, потому что мы уже делали это однажды”, – отметил политик.

“Мы не можем изменить сегодняшние или даже завтрашние показатели – они уже были определены тем, что мы сделали или не сделали две недели тому назад. Но что мы можем изменить, так это то, где мы будем находиться в октябре и зимой”, – добавил он.

Трюдо призвал канадцев носить защитные маски в общественных местах, сделать этой осенью прививку от гриппа и загрузить правительственное приложение COVID Alert, которое отправляет уведомление пользователям, если они контактировали с кем-то, у кого был диагностирован коронавирус.

Стоит отметить, что число случаев COVID-19 в Канаде за последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось более 1100 новых случаев (по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа).

Согласно последним правительственным данным, общее количество инфицированных достигло 147 753 человек, из которых 9 243 человека скончались.