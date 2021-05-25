Троє співробітників білоруського незалежного опозиційного порталу TUT.BY — журналіст Денис Бурковський і редактори відділу SMM Аля Бурковська та Максим Пушкін — перестали виходити на зв'язок.

Про це повідомляється в Telegram-каналі видання.

“Приблизно з 11:30 перестали виходити на зв’язок троє співробітників TUT.BY – журналіст відділу 42 Денис Бурковський і редактори відділу SMM Аля Бурковська та Максим Пушкін. Біля будинку Бурковських стоїть бус, в якому помітили людину в балаклаві”, – йдеться у повідомленні.

Також читачі повідомили TUT.BY, що з квартири Бурковських винесли техніку. Самих співробітників видання посадили в автобус і кудись повезли.

“Потрапити до них у квартиру не вдалось, вона закрита. <...> Останнє повідомлення від Алі було про те, що до них у квартиру хтось намагається потрапити під виглядом електрика”, – заявила редакція.

Про місцеперебування Максима Пушкіна все ще нічого не відомо.