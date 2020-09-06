Сегодня, 6 сентября, Украина потеряла в Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.

#Буквы рассказывают о событиях последних суток на Донбассе в хронологическом порядке.

5 сентября: угрозы главаря ДНР

5 сентября было распространено, в том числе в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы (находится недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области). Причиной открытия огня якобы является “незаконно возведенные инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы”.

При этом он утверждал, что террористы “ДНР” якобы не хотят “срыва перемирия”, а хотят “только соблюдение достигнутых договоренностей”.

Вечером того же дня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Украина созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.

“Очевидно, что такие намерения — отчаянный поиск повода для нарушения режима прекращения огня. Это абсолютно недопустимо”, — заявлял Кулеба.

6 сентября. Потери во время ликвидации пожара в Луганской области

Утром в Луганской области продолжалась ликвидации масштабных пожаров возле Луганского и Лобачева. В течение последних суток удалось ликвидировать пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

Около 8 часов утра стало известно, что во время эвакуации вблизи Верхнеторецком исчезли двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Впоследствии их тела были обнаружены. Украинские защитники подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

“Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в “серой зоне”, двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника”, — говорится в сообщении Командования “Восток”.

6 сентября. Первое нарушение перемирия, Донецкая область

По состоянию на утро 6 сентября штаб информировал, что за сутки пророссийские боевики ни разу не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь не было.

Около 15 часов в штабе операции Объединенных сил сообщили, что боевики открыли прицельный огонь по позициям ВСУ в Марьинском районе Донецкой области. В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий.

“Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение”, — говорится в сообщении.

Украинские военные огонь не открывали, а командование ООС дало пророссийским боевикам еще одну возможность выполнить требования, которые были определены ТКГ.

“В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств”, — добавили в ООС.

Из-за угроз главаря “ДНР” открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины вблизи н.п. Шумы (недалеко от оккупированной Горловки, Донецкая область) состоялось совещание руководства украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

На встрече были обсуждены также события в Красногоровке. В Офисе президента эти события описали как очередные “одиночные провокации”.

“Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе”, — заявили в Офисе президента.

Провокации в н.п. шумы

Также в Офисе Зеленского доложили, что руководство делегации Украины в ТКГ заслушало доклады группы по вопросам безопасности, представителей Минобороны, Министерства иностранных дел, а также проанализировали отчет СММ ОБСЕ от 5 сентября 2020 по ситуации в Шумах.

Отмечалось, что наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов, о которых говорил главарь боевиков.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Глава делегации Леонид Кравчук заверил, что украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для того, чтобы перемирие не было сорвано.

Между тем боевики устроили возле Шумов провокацию. Штабом было зафиксировано провокационный выстрел из подствольного гранатомета. Украинская сторона огонь не открывала.

Второй обстрел позиций ВСУ, Луганская область

В 20 часов штаб ООС проинформировал, что боевики вновь открыли прицельный огонь по позициям ВСУ. На этот раз — в Луганской области.

Так незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации отпор — впервые с 22 июля, когда было объявлено полное и всеобъемлющее прекращение огня. Потери противника пока неизвестны.