Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения троим подозреваемым в совершении нападения на автомобиль "Укрпочты". Они арестованы без права залога.

Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

“Сегодня, 11 июля, Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога”, – отмечается в сообщении.

Еще одному подозреваемому меру пресечения изберут позже сегодня.

Об ограблении автомобиля стало известно во вторник, 7 июля. Инцидент произошел в районе населенного пункта Тишки.

Злоумышленники взорвали автомобиль “Газель”, который принадлежит “Укрпочте”, и завладели деньгами в сумме 2,7 млн гривен, а также табельным пистолетом охранника.

В результате нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Следователи полиции Полтавской области осуществляют расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное группой лиц), ч. 2 ст. 15, п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 262 (присвоение огнестрельного оружия).

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, правоохранителям удалось найти похищенные из автомобиля деньги, а также пистолет охранника, который украли злоумышленники.

“В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника “Укрпочты”, который прихватили с собой вооруженные разбойники. Все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных законом, будут возвращены “Укрпочте” и доставлены адресатам. По состоянию на сейчас задержаны четверо лиц, причастных к этому преступлению, – те, кто непосредственно осуществлял ограбление и один из пособников бандитов”, – написал он.

Геращенко уточнил, что сейчас продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника “Укрпочты”, который “выполнил функцию наводчика и подстрекателя”. Его личность установлена.