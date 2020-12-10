Цветы принято дарить на любые торжества. Букеты принимают именинники, влюбленные, молодожены, девушки по любому случаю. Букет роз всегда был и остается символом не только теплых чувств, но и самых искренних намерений. Роза сама по себе очень утонченный цветок, а если собрать прекрасную композицию руками флориста - профессионала, тогда получится настоящий шедевр.

Шикарные цветы Киев предлагает своим жителям по доступным ценам, а модный бутик Dicentra предоставляет разнообразный выбор букетов и композиций из роз в разных оформлениях:

Утонченные моно – букеты

Пышные букеты

Стильные букеты в шляпных коробках

Комбинированные цветочные композиции

Букет – комплимент

Флористы бутика Dicentra с большим удовольствием и вдохновением смогут создать разнообразные композиции из роз, смогут соединить техники, разные цвета роз и их оттенки, а также оригинально оформить. А сделать заказ можно в режиме онлайн или позвонив по номерам, которые указаны на сайте, а менеджеры всегда готовы помочь в любом вопросе, касающемся букетов, доставки и всех флористических услуг.

Повод, символика и желание удивить

Белые розы. Цвет невинности и легкости. В большинстве случаев букет из белых роз дарят на свадебные торжества или годовщины, ведь белый цвет отлично подойдет под цвет свадебного платья или просто напомнит о дне росписи.

Красные розы. Всегда считались выражением любви и восхищения, такие букеты можно дарить на любой праздник и без повода, а букет из 101 розы стал незаменимой классикой.

Персиковые розы. Такой букет представляет символ скромности, их дарят в знак благодарности, в честь радости встречи, а также такие цветы украсят столы на празднике.

Синие розы. Символ спокойствия и надежности, поможет подчеркнуть особое значение человека, которое он имеет в вашей жизни.

Желтые розы. Являются символом счастья и радушия, их не стоит использовать на подарок влюбленным, ведь они не несут оттенка романтики, их смысл в выражении дружбы и вашей заботы к другу.

Букет из свежих и ароматных роз можно преподнести близким людям, возлюбленной, или даже коллеге. Дарить прекрасные букеты – это важно, и даже без особого повода, а просто в знак внимания и заботы.