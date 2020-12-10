Шикарные цветы Киев предлагает своим жителям по доступным ценам, а модный бутик Dicentra предоставляет разнообразный выбор букетов и композиций из роз в разных оформлениях:
- Утонченные моно – букеты
- Пышные букеты
- Стильные букеты в шляпных коробках
- Комбинированные цветочные композиции
- Букет – комплимент
Флористы бутика Dicentra с большим удовольствием и вдохновением смогут создать разнообразные композиции из роз, смогут соединить техники, разные цвета роз и их оттенки, а также оригинально оформить. А сделать заказ можно в режиме онлайн или позвонив по номерам, которые указаны на сайте, а менеджеры всегда готовы помочь в любом вопросе, касающемся букетов, доставки и всех флористических услуг.
Повод, символика и желание удивить
- Белые розы. Цвет невинности и легкости. В большинстве случаев букет из белых роз дарят на свадебные торжества или годовщины, ведь белый цвет отлично подойдет под цвет свадебного платья или просто напомнит о дне росписи.
- Красные розы. Всегда считались выражением любви и восхищения, такие букеты можно дарить на любой праздник и без повода, а букет из 101 розы стал незаменимой классикой.
- Персиковые розы. Такой букет представляет символ скромности, их дарят в знак благодарности, в честь радости встречи, а также такие цветы украсят столы на празднике.
- Синие розы. Символ спокойствия и надежности, поможет подчеркнуть особое значение человека, которое он имеет в вашей жизни.
- Желтые розы. Являются символом счастья и радушия, их не стоит использовать на подарок влюбленным, ведь они не несут оттенка романтики, их смысл в выражении дружбы и вашей заботы к другу.
Букет из свежих и ароматных роз можно преподнести близким людям, возлюбленной, или даже коллеге. Дарить прекрасные букеты – это важно, и даже без особого повода, а просто в знак внимания и заботы.