Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що наразі у неї немає вільного часу для обмірковування свого майбутнього після відставки з посади.

Про це Меркель розповіла на брифінгу з нагоди 76-річчя визволення Нідерландів від нацистської окупації.

За її словами, глобальних планів наразі нема. Вона подумає про це вже після відставки.

“А тоді (після виходу у відставку, – ред.) я трохи висплюся, трохи погуляю на природі й подумаю, чим конкретно я хочу займатися. Я з нетерпінням чекаю цього, але поки я робитиму із задоволенням свою роботу”, – відповіла канцлерка.

У вересня цього року в Німеччині відбудуться парламентські вибори. Тоді ж країна обере нового канцлера.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель дійшла рішення піти з посади лідера партії ХДС.

Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів у вересні цього року.

Історично склалося так, що голова ХДС веде партію на вибори, а в разі перемоги обіймає посаду канцлера. Однак Меркель виступала за розділення цих посад. Сьогодні невідомо, чи Лашет очолить виборчий список ХДС та чи претендуватиме на посаду глави уряду.

У грудні 2018 року головою Християнсько-демократичного союзу на з’їзді в Гамбурзі було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідерка ХДС Ангела Меркель.

У травні 2019 року стало відомо, що канцлер Меркель розчарована у своїй імовірній наступниці Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост глави уряду ФРН.