Об этом сообщает CNN Business.

Накануне в социальной сети появился аккаунт некой Элейн Гольдшмидт. В описании Элейн рассказала о том, что она — еврейка, бисексульна и не любит сторонников идей о превосходстве белой расы. Тем не менее на странице Элейн были опубликованы расистские выражения.

“Как еврейка, которая был напугана чередой антисемитских атак, я боюсь. Н***еры должны были быть на нашей стороне. Теперь мы потеряли над ними контроль”, — писала она.

Пост об этом собрал множество лайков и репостов, несмотря на то, что профиль имел явные признаки подделки, которую любили расистские интернет-тролли. В нем использовалось стереотипное еврейское имя, в его биографии содержались экстремальные высказывания — как пародия на либералов, а изображение в профиле было фотографией комика из Шотландии.

Также большое количество людей были возмущены действия Элейн. Они делились в соцсети скриншотами своих жалоб на аккаунт, которые продолжительное время игнорировались поддержкой Twitter, а после и вовсе были отклонены.

“Мы пишем, чтобы сообщить вам, что после просмотра доступной информации мы не обнаружили нарушения наших правил в отправленном вами контенте”, — ответили в поддержке соцсети британской журналистке Джессике Морган.

В это время тролли с форума 4chan, который часто используется для координации распространения ненависти в Интернете, отмечали бездействие соцсети и выражали восхищение человеком, создавшим эту учетную запись.

Позднее Twitter приостановил работу аккаунта. Однако о том, почему аккаунт не был заблокирован изначально, все же умолчали.

“Этот инцидент является еще одним свидетельством того, как тролли работают над увеличением расовой розни в США. Это также поднимает вопросы о приверженности Twitter борьбе с ненавистью на своей платформе и о том, как быстро он будет реагировать на фальшивые аккаунты, стремящиеся разжечь подобные разногласия в течение года выборов”, — отметили журналисты.