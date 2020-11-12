Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве заявили, что врачу, который проводил анестезиологическое обеспечение операции женщины, сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного (ч 1 ст. 140 УК Украины).

Кроме того, врачу и врачу-патологоанатому сообщено о подозрении в составлении заведомо поддельных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (ч 3 ст. 358 УК Украины).

В прокуратуре заявили, что по данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и смерти.

Прокуратура заявила, что для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников – лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и освобождении от занимаемых должностей.