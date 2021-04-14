У вівторок представники Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб США закликали лікарів і пацієнтів стежити за симптомами, які можуть вказувати на надзвичайно рідкісну, але серйозну форму тромбозу в головному мозку. Раніше такі симптоми виявили у шести жінок, які отримали вакцину Johnson & Johnson. Отже, на що слід звернути увагу після отримання дози вакцини Johnson & Johnson?

Про це пише видання The Washington Post.

Які симптоми утворення згустку крові?

За словами офіційних осіб, – це головні болі, болі в ногах, болі в животі і задишка, які проявляються через 6-13 днів після вакцинації. Ці симптоми відрізняються від більш поширених грипоподібних симптомів, які можуть виникнути через день після щеплення.

У Департаменті зазначають, що при появі перших симптомів слід негайно звернутися до лікаря, щоб визначити, чи є в крові низька кількість тромбоцитів, які згортають кров.

Що таке тромбоз венозного синуса головного мозку?

У всіх шести жінок, у яких діагностували тромбоз венозного синуса головного мозку, була низька кількість тромбоцитів. Це змусило експертів припустити, що вакцина якимось чином активує тромбоцити і призводить до утворення тромбів у каналах, через які відводиться кров з мозку. Згустки можуть спричинити інсульт чи подібне пошкодження головного мозку.

Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) також внесли до переліку можливих симптомів біль у спині, неврологічні симптоми, що вперше з’явилися, набряк ніг і нові або невеликі синці. У CDC попередили лікарів не лікувати цей стан гепарином, звичайним антикоагулянтом, який у цьому випадку може принести більше шкоди.

Чому FDA і CDC закликали припинити використання вакцини Johnson & Johnson?

За словами офіційних осіб, всі постраждалі – жінки у віці від 18 до 48 років. Одна померла, ще одна перебуває в критичному стані. Це призвело до того, що штати припинили імунізацію вакциною Johnson & Johnson, поки федеральна група експертів вивчає проблему.

При цьому влада побоюється, що люди будуть відмовлятися від щеплень, і це при тому, що на сьогоднішній день у США від ускладнень коронавірусу померли понад 562 тисяч осіб.

Чи є зв’язок між вакциною, що викликає утворення тромбів, і протизаплідними засобами?

Всі відомі випадки утворення тромбів зафіксовані у жінок дітородного віку, але наразі неясно, чи є який-небудь зв’язок з пероральними протизаплідними засобами. Звичайно, на шести випадках складно робити якісь припущення. При цьому в CDC зазначили, що одна жінка, у якої утворився тромб, приймала протизаплідні препарати.

Гоутамі Арепаллі, доцент кафедри патології Медичного факультету Університету Дюка, сказала, що доволі часто спостерігає випадки тромбозу венозного синуса головного мозку у жінок, що приймають гормональні протизаплідні препарати.

Важливо зазначити, що тромби можуть утворитися через травми, хвороби і сидячий спосіб життя.

У кого найбільший ризик після отримання вакцини?

Поки неясно, хто піддається найбільшому ризику після вакцинації препаратом Johnson & Johnson. Серед людей з нормальною кількістю тромбоцитів тромбоз діагностується у 2-14 осіб на мільйон у рік.

Що кажуть експерти?

Анджела Расмуссен, вірусолог з університету Джорджтауна, закликала людей не реагувати надто гостро і чекати додаткової інформації.

“Перш за все, ми не знаємо, чи дійсно ці шість випадків пов’язані з вакциною. Ми не знаємо, чи були у цих шести пацієнток якісь інші захворювання, які могли б привести до утворення тромбів”.

Як співвідноситься ризик утворення тромбу з ризиком пандемії?

Виконувачка обов’язків комісара FDA Джанет Вудкок підкреслила, що ризик утворення тромбів нікчемний у порівнянні з небезпекою пандемії. За її словами, вакцини – кращий захист від коронавірусу.

Нагадаємо, 12 березня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дозволила використання однодозової вакцини проти коронавірусу Janssen компанії Johnson&Johnson.