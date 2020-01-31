Запись опубликовал Telegram канал “Трубу прорвало”.

В частности, разговор состоялся 6 сентября 2019 года в кабинете Трубы.

Труба: Я сейчас делаю документы по поводу званий, которые будут у представителей Государственного бюро расследований. У меня стоит вопрос, над которым я сомневаюсь, это по мне. Буду ли я со званием или все же остаться, как директор, без звания. Как руководитель структуры.

Баканов: Смотрите, я бы если мог, я бы себе заказал …. Там есть как вариант, или гражданское лицо, или военный, тогда там разный вариант трудоустройства. Я бы никогда не становился военнообязанным. То есть я, как человек, говорю будьте вы спокойно гражданским лицом. Это мое предложение, а вы сами решайте…

Труба: Я на самом деле сомневаюсь в пользу вашего предложения, я так тоже думаю. Но на самом деле я теряю … Я теряю в чем, теряю, во-первых, в зарплате. Она у меня не такая как у Холодницкого и Сытника. у них по 200 тыс. зарплата, а у меня 55, в 4 раза…