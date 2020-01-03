Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба обсуждал в своем кабинете возможность "протолкнуть" в "Центрэнерго" смотрящего с орбиты олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщили в Telegram-канале “Трубу прорвало”.

В сообщении сказано, что разговор состоялся 28 августа.

На записи человек с голосом, похожим на голос Трубы, обсуждает с начальником отдела Первого управления досудебных расследований Максимом Резниченко, возможное назначение на предприятие куратора от олигарха.

Резниченко рассказывает Трубе о встречах с людьми по делу «Центроэнерго». Ему поставили задачу – убрать из предприятия некоего Крапачова, а “протолкнуть” – нового “смотрящего” с орбиты Коломойского.

“У меня есть информация, что пришли к людям в Центрэнерго. Сказали: у вас есть проблема с электричеством. Их там качает кто-то со стороны. Они просто говорят: надо поработать по Крапачову. Я так понимаю, стоит задача его оттуда убрать и поставить нового смотрящего”, – рассказал Резниченко.

Позже в этом же разговоре Резниченко говорит:

“Там же интересы Игоря Валерьевича Коломойского , они тоже переживают за этот “Центрэнерго”… Люди, которые переживают и мне звонят, которые мне дали информацию по этой справке – они из орбиты Коломойского”.

Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. По его словам, аппаратура была вмонтирована в систему вентиляции. Тогда директор ГБР заверил, что “ничего интересного” о нем на записях быть не может.

Однако в ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором обнародовали записи разговоров в кабинете директора ГБР.

Комментируя обнародованную информацию, Труба заявил, что не уйдет в отставку из-за скандальных записей разговоров. Однако он уклонился от вопроса, его ли голос звучит на этих записях.