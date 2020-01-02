Соответствующий пост Труба опубликовал в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, 1 января в пресс-службе Государственного бюро расследований признали, что ведомство не справилось с первоочередными задачами в 2019 году.

Бывший директор ГБР воспринял эту новость негативно и выразил недовольство тем, что такие выводы были представлены без проведения аудита.

“Уже прозвучал и в ближайшие месяцы, думаю, всегда будет звучать месседж о том, что команда ГБР не справилась с работой. Подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений. … Интересы ГБР для нового руководства – не важны, главное – доказать свою значимость. Для этого можно пренебрегать репутацией органа, репутацией руководителей управлений и работой сотрудников”, — возмутился Труба.