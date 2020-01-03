Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба мог "слить" ответы на тестовые вопросы в рамках конкурса для следователей ведомства "своим людям".

Об этом сообщили в Telegram-канале “Трубу прорвало”.

В разговоре с “правой рукой” Трубы, директор ГБР узнает, что у его помощника есть два-три человека, которым нужно передать ответы на тестовые вопросы, чтобы они прошли конкурс на места следователей.

Это происходило 1 июля.

Щербина просил передать ответы “сыну СБУ-шника”, “племяннику Горбатюка”, а также некоему Ильину лично.

Труба на это ответил, что “завтра или сегодня” можно “флешку взять и организовать”.

Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. По его словам, аппаратура была вмонтирована в систему вентиляции. Тогда директор ГБР заверил, что “ничего интересного” о нем на записях быть не может.

Однако в ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором обнародовали записи разговоров в кабинете директора ГБР.

Комментируя обнародованную информацию, Труба заявил, что не уйдет в отставку из-за скандальных записей разговоров. Однако он уклонился от вопроса, его ли голос звучит на этих записях.