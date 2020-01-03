Об этом сообщили в Telegram-канале “Трубу прорвало”.
В разговоре с “правой рукой” Трубы, директор ГБР узнает, что у его помощника есть два-три человека, которым нужно передать ответы на тестовые вопросы, чтобы они прошли конкурс на места следователей.
Это происходило 1 июля.
Щербина просил передать ответы “сыну СБУ-шника”, “племяннику Горбатюка”, а также некоему Ильину лично.
Труба на это ответил, что “завтра или сегодня” можно “флешку взять и организовать”.
Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. По его словам, аппаратура была вмонтирована в систему вентиляции. Тогда директор ГБР заверил, что “ничего интересного” о нем на записях быть не может.
Однако в ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором обнародовали записи разговоров в кабинете директора ГБР.
Комментируя обнародованную информацию, Труба заявил, что не уйдет в отставку из-за скандальных записей разговоров. Однако он уклонился от вопроса, его ли голос звучит на этих записях.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “будет разбираться” со скандалом вокруг “прослушки” в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы и последующей публикации аудиозаписей.
- Ранее сообщалось, что 3 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 2116 о перезагрузке Государственного бюро расследований. Полномочия директора ГБР Романа Трубы, его первого заместителя и заместителя будут завершены после того, как Закон будет подписан Президентом Владимиром Зеленским и вступит в силу. В течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу Президент должен будет назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР.