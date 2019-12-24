Об этом идет речь в материале #Букв “Трубу снова прорвало: как слили главного фаворита на главу ГБР”.

В статье сказано, что 3 декабря, в тот день, когда задержали за взятку правую руку Трубы Игоря Щербину, могли задержать и самого директора ГБР, но не стали.

“На самом деле, просто побоялись, что Щербина зайдет не в тот двор или поменяет деньги, и тогда вся операция будет сорвана”, – объясняют в правоохранительных органах.

В то же время источники в САП уверяют, что на Трубу по этому эпизоду ничего не было.

Как сообщалось ранее, Игорь Щербина, занимавший пост начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в 2014-2015 гг. подозревается в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369). Правоохранители установили, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиков 150 тысяч долларов взятки “для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов”. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства относительно действий упомянутой компании.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за увольнение Романа Трубы и перезагрузку руководства органа. Аргументом для этого Глава государства называл задержание Игоря Щербины, которого Зеленский назвал “правой рукой” Трубы.