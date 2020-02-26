Об этом свидетельствует запись, опубликованная на Telegram-канале “Трубу прорвало”.
На записи люди с голосами, похожими на голоса тогдашнего главы ГБР Романа Трубы, его пресс-секретаря Анжелики Ивановой и главы патронатной службы ГБР Александра Удовиченко обсуждали обыски на телеканале “Прямый”.
Они пытались сформулировать комментарий для представителей СМИ таким образом, чтобы указать – чиновник времен экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов якобы не имеет отношения к следственной группе органа.
СМИ сделали такое заключение в виду того, что обо всех обысках подобного рода Портнов всегда сообщал раньше, чем официальные каналы.
Труба: Да, мы вот в двух соснах не можем разобраться. Рассказывай мне, что с тем телеканалом?
Иванова: Смотрите. Звонили двое журналистов. Мы долго ничего не комментировали.
Труба: Не волна журналистов пошла, а Портнов, наверное, написал на своем Telegram-канале.
Иванова: Портнов написал на своем телеграмме, что на канале “Прямый” проводятся обыски. Журналисты все читают Портнова.
Труба: О, а чего они его читают. “В связи со значительным общественным резонансом сообщаем следующее. Государственное бюро расследований сегодня проводит ряд следственных действий по уголовному производству относительно телеканала “Прямый”.
Иванова: Давайте напишем – “но не обыски”.
Удовиченко: Нет, нет, нет.
Труба: Но она сказала журналистам, что обыски и выемки не проводятся.
Удовиченко: Давайте тогда ничего не делать.
Иванова: Тогда ниче не пишем.
Труба: Хорошо, там хоть одно следственное действие проводится реально?
Удовиченко: Запрос сейчас Корецкий сделает.
Иванова: Не вижу необходимости себя подвергать репутационным рискам …
Удовиченко: Какие такие репутационные риски?
Иванова: Сейчас привяжут к Telegram Портнова. Что там Портнов в следственную группу входит. Уже пошло.
Удовиченко: Так он заявитель по делу. Он заявитель по делу.
Труба: А кто сказал, что он в следственную группу входит? Кроме Демишева?
Иванова: Кто-то написал в Facebook или в комментариях, что подозрительно, что Портнов знает информацию о …
Удовченко: Так он заявитель по делу. У него процессуальные права есть. У него колоссальный объем процессуальных прав.
- 1 июля экс-чиновник времен Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале сообщил, что якобы на “Прямом” Госбюро расследований проводит выемку документов по делу об отмывании средств и легализаций акций телеканала через кипрскую компанию. Ведущий телеканала Тарас Березовец заявил, что информация Портнова является фейковой.