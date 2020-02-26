1 июля уже бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба пытался правильно сформулировать пресс-релиз, чтобы объяснить СМИ, что обыски на телеканале "Прямый" и экс-чиновник времен Виктора Януковича Андрей Портнов не связаны между собой.

Об этом свидетельствует запись, опубликованная на Telegram-канале “Трубу прорвало”.

На записи люди с голосами, похожими на голоса тогдашнего главы ГБР Романа Трубы, его пресс-секретаря Анжелики Ивановой и главы патронатной службы ГБР Александра Удовиченко обсуждали обыски на телеканале “Прямый”.

Они пытались сформулировать комментарий для представителей СМИ таким образом, чтобы указать – чиновник времен экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов якобы не имеет отношения к следственной группе органа.

СМИ сделали такое заключение в виду того, что обо всех обысках подобного рода Портнов всегда сообщал раньше, чем официальные каналы.

Труба: Да, мы вот в двух соснах не можем разобраться. Рассказывай мне, что с тем телеканалом? Иванова: Смотрите. Звонили двое журналистов. Мы долго ничего не комментировали. Труба: Не волна журналистов пошла, а Портнов, наверное, написал на своем Telegram-канале. Иванова: Портнов написал на своем телеграмме, что на канале “Прямый” проводятся обыски. Журналисты все читают Портнова. Труба: О, а чего они его читают. “В связи со значительным общественным резонансом сообщаем следующее. Государственное бюро расследований сегодня проводит ряд следственных действий по уголовному производству относительно телеканала “Прямый”. Иванова: Давайте напишем – “но не обыски”. Удовиченко: Нет, нет, нет. Труба: Но она сказала журналистам, что обыски и выемки не проводятся. Удовиченко: Давайте тогда ничего не делать. Иванова: Тогда ниче не пишем. Труба: Хорошо, там хоть одно следственное действие проводится реально? Удовиченко: Запрос сейчас Корецкий сделает. Иванова: Не вижу необходимости себя подвергать репутационным рискам … Удовиченко: Какие такие репутационные риски? Иванова: Сейчас привяжут к Telegram Портнова. Что там Портнов в следственную группу входит. Уже пошло. Удовиченко: Так он заявитель по делу. Он заявитель по делу. Труба: А кто сказал, что он в следственную группу входит? Кроме Демишева? Иванова: Кто-то написал в Facebook или в комментариях, что подозрительно, что Портнов знает информацию о … Удовченко: Так он заявитель по делу. У него процессуальные права есть. У него колоссальный объем процессуальных прав.