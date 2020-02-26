Об этом идет речь в записи, опубликованной на Telegram-канале “Трубу прорвало”.
14 августа в кабинете Трубы состоялся разговор, во время которого люди с голосами, похожими на голос следователя Олега Корецкого и другого следователя, обсуждают, как “склепать” дело в отношении телеканала “Прямой”.
Оба следователя пытались объяснить Трубе, что дело “липовое”, и связи между пятым президентом Петром Порошенко и собственником телеканала – нет. При этом, они говорили, что в Европе такое расследование назовут “политическим преследованием”.
Корецкий: “Прямой”. Давай
Труба: Какой номер?
Следователь: 734
Труба: Регистрация?
Корецкий: 24.05
Труба Тоже Портнов?
Корецкий: Да.
Труба: Фабула?
Следователь: Обращение прокурора. По его мнению во время купли-продажи акций телеканала “Прямой” происходили действия, которые имеют признак предусмотренную статьей 212 … Об уклонения от уплаты налогов вообще трудно что-то сказать … Он имел указать, что сам Макеенеко не платит налоги …
Корецкий: По Порошенко мы ничего здесь не видим, кроме Финмона. Финмон якобы нам говорит на наш запрос, но неофициально …
Труба: Когда состоялась покупка?
Следователь: Она в 18 году. В марте, если не ошибаюсь. Здесь момент такой, что сам связь между Петром и Макеенко его очень сложно установить.
Корецкий: За международку надо.
Труба: Вы готовили международную?
Следователь: Мы готовили международку …
Труба: А сколько международных попыток подали?
Следователь: Три и два ходатайства о международных доступы.
Труба: Оно все уже в прокуроров?
Корецкий: Да.
Труба: И еще мы не знаем результата?
Корецкий: Мы говорим с ними. Они говорят, что очень сомнительно, потому что есть признаки политического преследования – скажут в Европе об этом. Такой бред говорят. Я говорю: глупости говорят прокуроры. Вы подписывайте. Мы направим туда и увидим, что нам Европа пришлет. Ибо точку зрения прокуроров – нам Европа даст ответ, что это политическое преследование. Потому что здесь типа НЕТ легализации. Ну, если нет? Здесь 212, мы же выписали.
Спустя 30 минут в кабинет зашел еще один следователь.
При нем Корецкий сказал, что задачи в деле по телеканалу дает некий “Андрей”. При этом, он не назвал его фамилии. Речь могла быть об Андрее Портнове, адвокате и чиновнике времен экс-президента Петра Порошенко, Андрее Богдане, экс-главе Офиса Президента или Андрее Смирнове, одном из замов Богдана.
Корецкий: Объемы просто огромные. И именно когда я ему говорю, Андрей, просим вас: хотя бы дайте нам, чтобы обыски, тех людей, адреса … Какое двоевластие.
- Народный депутат Украины Петр Порошенко считает, что обыски у владельца телеканала “Прямой” не имеют ничего общего с европейскими стандартами и ценностями.
- Ранее Порошенко обвинил экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова в попытке рейдерского захвата канала “Прямой”.