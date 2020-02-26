Об этом идет речь в записи, опубликованной на Telegram-канале “Трубу прорвало”.

14 августа в кабинете Трубы состоялся разговор, во время которого люди с голосами, похожими на голос следователя Олега Корецкого и другого следователя, обсуждают, как “склепать” дело в отношении телеканала “Прямой”.

Оба следователя пытались объяснить Трубе, что дело “липовое”, и связи между пятым президентом Петром Порошенко и собственником телеканала – нет. При этом, они говорили, что в Европе такое расследование назовут “политическим преследованием”.

Корецкий: “Прямой”. Давай Труба: Какой номер? Следователь: 734 Труба: Регистрация? Корецкий: 24.05 Труба Тоже Портнов? Корецкий: Да. Труба: Фабула? Следователь: Обращение прокурора. По его мнению во время купли-продажи акций телеканала “Прямой” происходили действия, которые имеют признак предусмотренную статьей 212 … Об уклонения от уплаты налогов вообще трудно что-то сказать … Он имел указать, что сам Макеенеко не платит налоги … Корецкий: По Порошенко мы ничего здесь не видим, кроме Финмона. Финмон якобы нам говорит на наш запрос, но неофициально … Труба: Когда состоялась покупка? Следователь: Она в 18 году. В марте, если не ошибаюсь. Здесь момент такой, что сам связь между Петром и Макеенко его очень сложно установить. Корецкий: За международку надо. Труба: Вы готовили международную? Следователь: Мы готовили международку … Труба: А сколько международных попыток подали? Следователь: Три и два ходатайства о международных доступы. Труба: Оно все уже в прокуроров? Корецкий: Да. Труба: И еще мы не знаем результата? Корецкий: Мы говорим с ними. Они говорят, что очень сомнительно, потому что есть признаки политического преследования – скажут в Европе об этом. Такой бред говорят. Я говорю: глупости говорят прокуроры. Вы подписывайте. Мы направим туда и увидим, что нам Европа пришлет. Ибо точку зрения прокуроров – нам Европа даст ответ, что это политическое преследование. Потому что здесь типа НЕТ легализации. Ну, если нет? Здесь 212, мы же выписали.

Спустя 30 минут в кабинет зашел еще один следователь.

При нем Корецкий сказал, что задачи в деле по телеканалу дает некий “Андрей”. При этом, он не назвал его фамилии. Речь могла быть об Андрее Портнове, адвокате и чиновнике времен экс-президента Петра Порошенко, Андрее Богдане, экс-главе Офиса Президента или Андрее Смирнове, одном из замов Богдана.

Корецкий: Объемы просто огромные. И именно когда я ему говорю, Андрей, просим вас: хотя бы дайте нам, чтобы обыски, тех людей, адреса … Какое двоевластие.