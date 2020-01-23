Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "трудностями перевода" свои слова о том, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации своего законодательства с ЕС.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Однако он напрямую не стал комментировать или опровергать свои слова о необходимости остановить гармонизации украинского законодательства с европейским.

“Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями”, – написал Арахамия.

Он отметил, что в то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти – об этом он и говорил сегодня в Давосе.

“Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное – lost in translation. Евроинтеграции быть”, – написал нардеп.

Вскоре публичный комментарий по этому поводу на своей странице в Facebook опубликовал и Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который заявил, что несмотря на заявления Арахамии, Украина не откажется от евроинтеграции.

Кулеба не стал объяснять причины резонансного заявления, которое прозвучало от главы фракции “Слуги народа”, но заверил, что вопреки его словам, европейская интеграция Украины продолжится.

“Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым”, – заверил вице-премьер, отметив, что отклонения от этого правила возможно только в исключительных случаях.

Он также рассказал, что провел телефонный разговор с Арахамией.

“Он того же мнения. Все остальное – фигура речи”, – написал Кулеба.