Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала “Украина 24” и программы “Свобода слова Савика Шустера”.
При этом в Одессе будет второй тур выборов, так как Труханов не набрал более 50% голосов.
Пятерка лидеров выглядит так:
Геннадий Труханов – 34,4%;
Николай Скорик – 17,93%;
Олег Филимонов – 13,75%;
Петр Обухов – 12,52%;
Сергей Кивалов – 5,44%.
Погрешность экзит-пола не превышает 1,9%. Таким образом, на второй тур, кроме Труханова, претендуют Скорик и Филимонов.
В горсовет Одессы, по данным экзит-пола, точно проходят такие политические силы:
- “Доверяй делам” – 23,77%;
- ОПЗЖ – 22,38%;
- “Слуга народа” – 15,95%;
- “Европейская Солидарность” – 12,72%;
- “Партия Шария” – 7,63%.
Еще две партии – “Морская партия Кивалова” и “За майбутне”, также имеют шансы на попадание в горсовет. Они набирают 4,16% и 3,32% соответственно.
Утром МВД отчиталось, что правоохранители зафиксировали схему подкупа избирателей на местных выборах (так называемые карусели) в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
В отчете ОПОРЫ о первых нарушениях указываются досрочное голосование и голосование с опозданием, нехватка кабинок и урн, недопуск наблюдателей на участки.
- По мнению руководителя Центрального штаба партии “Европейская Солидарность” Александра Турчинова, во время местных выборов 2020 году страна вернулась к масштабным фальсификациям, которые наблюдались во времена президентства Виктора Януковича.