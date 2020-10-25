Согласно результатам экзит-пола по выборам в Одессе побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала “Украина 24” и программы “Свобода слова Савика Шустера”.

При этом в Одессе будет второй тур выборов, так как Труханов не набрал более 50% голосов.

Пятерка лидеров выглядит так:

Геннадий Труханов – 34,4%;

Николай Скорик – 17,93%;

Олег Филимонов – 13,75%;

Петр Обухов – 12,52%;

Сергей Кивалов – 5,44%.

Погрешность экзит-пола не превышает 1,9%. Таким образом, на второй тур, кроме Труханова, претендуют Скорик и Филимонов.

В горсовет Одессы, по данным экзит-пола, точно проходят такие политические силы:

“Доверяй делам” – 23,77%;

ОПЗЖ – 22,38%;

“Слуга народа” – 15,95%;

“Европейская Солидарность” – 12,72%;

“Партия Шария” – 7,63%.

Еще две партии – “Морская партия Кивалова” и “За майбутне”, также имеют шансы на попадание в горсовет. Они набирают 4,16% и 3,32% соответственно.

Утром МВД отчиталось, что правоохранители зафиксировали схему подкупа избирателей на местных выборах (так называемые карусели) в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

В отчете ОПОРЫ о первых нарушениях указываются досрочное голосование и голосование с опозданием, нехватка кабинок и урн, недопуск наблюдателей на участки.