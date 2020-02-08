Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

В распоряжении журналистов газеты оказались счета спецслужбы. Оказалось, что деньги, которые платили за проживание охранников, существенно превышают средние расценки за аренду номеров.

Документы свидетельствуют о том, что порой за ночь в номере платили по 650 долларов.

Проанализировав 103 выписки по счетам, за время с января 2017 года по апрель 2018 года, журналисты выяснили, что на жилье охранникам тратились 471 тыс. долларов. При этом, в разное время они жили на территории поместья “Мар-а-Лаго” в штате Флорида, в Бедминстере в штате Нью-Джерси и в отеле Trump International Hotel в Вашингтоне.

По данным газеты, за жилье охранников в 2017 году десятки раз платили по 650 долларов за ночь, а в 2018 – по 396 долларов за ночь.

Комнаты, которые для Секретной службы арендовали по 650 долларов за ночь, для чиновников Госдепа обходились по 520 – 560 долларов.

За три месяца в 2017 году Секретная служба платила 17 тысяч долларов в месяц за коттедж с тремя спальнями в Национальном гольф-клубе Trump Bedminster, в том числе за дни, когда Трампа не было на территории. В коттедже жили пять или шесть сотрудников.

В Trump Organization заявили, что никогда не завышали цены на аренду жилья для охранников Трампа. Сын Трампа и вице-президент компании, Эрик Трамп, уверяет, что номера для Секретной службы предоставляли по себестоимости. За более высокую цену номера могли предлагать только гостям.

Какая сумма подразумевается под себестоимостью – он не уточнил.

“История, опубликованная The Washington Post – полная ерунда и намеренно вводит в заблуждение. Мы предоставляем комнаты по себестоимости и можем заработать гораздо больше денег, сдавая их в аренду гостям. Слова о том, что мы получаем незаконную прибыль, являются не только неточными, но и откровенной ложью”, – сказал Эрик.

Также он отметил, что в недвижимости, которая принадлежит Трампу, его охрана живет бесплатно.

“Правительство фактически ничего не тратит, то есть это экономит целое состояние, потому что, если бы они пошли в отель через улицу, они заплатили бы по 500 долларов за ночь, тогда как, вы знаете, мы взимаем с них, как 50 долларов”, – добавил он.

В Белом доме пока не прокомментировали публикацию.