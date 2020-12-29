Началась регистрация на три масштабные триатлонные мероприятия, которые пройдут в центре Киева в 2021 году.

Об этом сообщила компания-организатор беговых мероприятий Run Ukraine.

Triathlon Ukraine — это совместный проект Run Ukraine и триатлонной команды Sapik Team. В первом триатлонном сезоне Triathlon Ukraine в 2021 году запланировано 5 мероприятий: по акватлону, дуатлону и три триатлонных старта на различных дистанциях.

29 декабря стартовала регистрация на триатлонные старта, которые состоятся в 2021 году в центре Киева:

23 мая 2021 года — Sprint Triathlon Kyiv Cup (750 м плавание + 20 км вело + 5 км бег);

4 июля 2021 года — Olympic Triathlon Kyiv Cup (1500 м плавание + 40 км вело + 10 км бег);

25 июля 2021 года — 70.3 Triathlon Kyiv Cup (1900 м плавание + 90 км вело + 21 км бег).

“С 2010 года мы развивали беговую культуру в Украине. Сегодня перед нами стоит новая задача: в ближайшие 5 лет мы планируем сделать триатлон в Украине более популярным и массовым, — отметил генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий. — Мы хотим, чтобы стартов в Украине было больше, а сами они были качественными и безопасными для участников. Триатлон должен занять почетное авторитетное место среди массовых стартов Украины и восточной части Европы”.

Триатлон — это сравнительно молодой вид спорта, который быстро развивается и привлекает новых последователей. Он сочетает этапы плавания, велогонки и забега, которые участник должен преодолеть последовательно, один за другим. Наряду с опытными триатлетами в соревнованиях смогут принять участие и спортсмены-любители, которые готовы бросить себе подобный вызов и испытать пределы возможного.

“Каждый может сделать частичку Ironman. Открыть триатлон для себя из маленьких шагов, таких как акватлон и дуатлон, — считают в Sapik Team. — Преодолевая себя в спорте, мы открываем новые возможности в жизни”.

Все три триатлонных мероприятия пройдут в центре Киева. Спортсмены стартуют на Набережном шоссе, а финиш бегового этапа будет располагаться на Контрактовой площади.

В рамках Sprint Triathlon Kyiv Cup 2021 также состоится Чемпионат Украины по триатлону на спринтерской дистанции, который не проходил в Киеве последние шесть лет.

Регистрация на соревнования по триатлону от Triathlon Ukraine проходит на сайте https://triathlonukraine.org/

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