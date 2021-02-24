Индия развернула массовую кампанию вакцинации от коронавируса, которая не похожа на любую другую. Однако среди населения и медиков возникали сомнения касательно безопасности препаратов.

Об этом сообщает издание Vox.

Власти Индии заранее подумала о том, каким образом смогут вакцинировать как можно больше людей. В государстве с населением 1,3 млрд лиц жизненно необходимо разработать действенный механизм получения прививок.

Индийцы заранее получают сообщение о дате, времени и месте получения прививки. Также их информируют о времени введения второй дозы вакцины. Это минимизирует риски инфицирования во время вакцинации.

Кроме того, Индия не сосредотачивает силы на создании центров для проведения вакцинации. Эту процедуру осуществляют непосредственно на базе все созданных медицинских учреждений.

Также власти предварительно организовали фиктивную кампанию вакцинации, чтобы проверить логистику и возможности организации прививок. Страна даже обеспечила 41 тысячу единиц специальных холодильных камер для хранения вакцины. При этом Индия не планирует вакцинировать своих граждан вакцинами, которые требуют хранения при экстремально низких температурах.

Несмотря на это население Индии, как и во многих других странах, демонстрировало низкий уровень доверия к вакцинам. Однако ситуация постепенно меняется.

В частности, в стране начали активно вакцинировать препаратом Covishield – разработкой компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Такую же вакцину закупила Украина.

Ритика Аггарвал, психолог из Мумбаи, получила свою первую дозу вакцины Covishield в феврале, через месяц после того, как Индия начала кампанию вакцинации. Женщина рассказала, что очень колебалась перед прививкой, поскольку в СМИ публиковали сомнительную информацию об эффективности и безопасности этой вакцины.

“Я ждала, пока большинство врачей примут эту вакцину и поделятся со мной ощущениями. Тогда мы с семьей много дискутировали о том, стоит ли соглашаться на прививку”, – рассказала женщина.

Однако уже в больнице она смогла узнать всю необходимую информацию о вакцине и побочных эффектах. Важно, что эту вакцину официально разрешили для экстренного медицинского использования в Индии.

“Со мной все хорошо. Во время прививки тревога исчезла”, – добавила она.

Также в Индии вакцинируют препаратом Covaxin, разработанным индийской фармацевтической компанией Bharat Biotech. Однако эта вакцина вызывает еще большее сомнение. Индийские СМИ сообщают о негативном отношении населения к этому препарату, а медицинские работники все чаще отказываются получать Covaxin. Общая явка на прививку значительно ниже, чем предполагалось – всего 64%.

Все это усложнит реализацию планов Индии по наращиванию темпов вакцинации. К лету страна планирует вакцинировать 300 млн человек.

Индийские медицинские работники рассказывают, что их пациенты обеспокоены – они хотят получить качественную вакцину, но опасаются побочных эффектов.

Сегодня, 24 февраля, в Украине началась вакцинация против коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом CoviShield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.