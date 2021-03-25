Один из организаторов акций в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко и подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко Сергей Филимонов заявил, что акция под зданием Офиса президента 20 марта была абсолютно мирной.

Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

По его словам, после большого митинга, на который пришло до 10 тысяч человек, в интернете появилось немало публикаций о том, что он был “слишком мирным”.

“Митинг не понравился, президент на него не отреагировал. 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, также состоялся митинг. Абсолютно мирный. Это был перфоманс, который заставил президента Офис президента, мусоров (полицию, – ред.) реагировать. Поэтому, считаю, что эта акция была эффективная, эта акция была мирная, никто не пострадал, кроме людей, которых били под Печерским райотделом полиции (после акции полиция задержала одного из ее участников – Влада Сорда, которого под райотдел приехали поддержать митингующие, – ред.), – заявил Филимонов.

При этом он отрицал, что протестующие заранее готовились к силовым действиям. По словам Филимонова, в участников и организаторов акции не было плана разрисовывать Офис президента.

“Но я думаю все привыкли, что под Генпрокуратурой, в МВД очень часто появляются надписи на асфальте. Но на этот раз люди решили написать сразу президенту, на здании, и я их не осуждаю”, – сказал он.

Также Филимонов признался, что с ними пытались коммуницировать полицейские.

“Но чего хочет полиция? Полиция хочет, чтобы мы пришли, постояли, разошлись. Чтобы никакой активности не было. Чтобы они потом могли прийти к президенту и сказать: “Мы все порешали. Ничего не будет. Мы этот протест сольем, у нас это получится”, – добавил Филимонов.

Акция под Офисом президента 20 марта: что известно

20 марта в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

После акции полицейские объявили о подозрении в хулиганстве 5 участникам. Ратушный стал 6-ым.

24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю.

По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда, как и Строканя, отправили под домашний арест.