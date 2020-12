Об этом он рассказал CNN.

Недавно скорая привезла пациента с коронавирусом, который умолял врача не дать ему умереть. Мужчина был в критическом состоянии, врачу нужно было принимать решительные действия.

На теле пациента было множество нацистских татуировок и огромная свастика на груди. Врач-еврей, темнокожая медсестра и ассистент из Азии без колебаний начали готовиться к интубации больного, которая является риском для самих медиков, ведь капли вируса могут их поразить.

В какой-то момент Николс задумался, спасал бы этот пациент его жизнь, если бы они поменялись ролями. Медик колебался в своих мыслях по этому поводу.

“Пандемия меня измучилась … Все это время воевал против встречного ветра, гладиаторов в яме. И я понимаю, что, возможно, я не в порядке”, – написал Николс в своем Twitter в начале этой недели.

For the first time, I recognize that I hesitated, ambivalent.

The pandemic has worn on me, and my mantra isn’t having the same impact in the moment. All this time soldiering on against the headwinds, gladiators in the pit.

And I realize that maybe I’m not ok. End/

— Taylor Nichols, MD (@tnicholsmd) November 30, 2020