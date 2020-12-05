Врач еврейского происхождения Тейлор Николс за время своей деятельности лечил разных людей, среди которых были и расисты. Однако каждый раз он помнил о своем долге и делал свою работу.

Об этом он рассказал CNN.

Недавно скорая привезла пациента с коронавирусом, который умолял врача не дать ему умереть. Мужчина был в критическом состоянии, врачу нужно было принимать решительные действия.

На теле пациента было множество нацистских татуировок и огромная свастика на груди. Врач-еврей, темнокожая медсестра и ассистент из Азии без колебаний начали готовиться к интубации больного, которая является риском для самих медиков, ведь капли вируса могут их поразить.

В какой-то момент Николс задумался, спасал бы этот пациент его жизнь, если бы они поменялись ролями. Медик колебался в своих мыслях по этому поводу.

“Пандемия меня измучилась … Все это время воевал против встречного ветра, гладиаторов в яме. И я понимаю, что, возможно, я не в порядке”, – написал Николс в своем Twitter в начале этой недели.

For the first time, I recognize that I hesitated, ambivalent. The pandemic has worn on me, and my mantra isn’t having the same impact in the moment. All this time soldiering on against the headwinds, gladiators in the pit. And I realize that maybe I’m not ok. End/ — Taylor Nichols, MD (@tnicholsmd) November 30, 2020

Он признался, что во время пандемии его сочувствие и преданность пациентам постепенно угасают. Врач отметил, что очень волнуется за психическое здоровье своих коллег, которые сражаются на передовой пандемии.

“Я был поражен тем влиянием пандемии на меня. Я никогда раньше не сталкивался с такими колебаниями в своей карьере”, – сказал он.

На передовой пандемии

Когда возникали предыдущие этические дилеммы с пациентами, Николс пытался сдерживаться и руководствоваться профессиональными стандартами.

“С этим пациентом я действительно не имел возможности поговорить. Этот символ на груди мужчины произвел на меня шоковое впечатление. Это символ ненависти. Это был вызов”, – сказал он.

Николс рассказал, что не мог собраться с мыслями. Он переживал тяжелый психологический стресс из-за пандемии и загрузки реанимации. Эта этическая дилемма едва не сломала его.

Николс работает в Калифорнии, которая является лидером в США по числу больных коронавирусом. Сейчас там насчитывается более 1,29 миллиона больных. По его словам, работу чрезвычайно осложняет то, что вакцины почти готовы к первому распределению. Каждая смерть и каждое новое заражение намного эмоциональнее воспринимается врачом.

Несмотря на то, что взаимодействие с этим пациентом всколыхнуло его Николс сказал, что он стремится предоставлять лучшую помощь любому пациенту, который в этом нуждается. Его источник сочувствия не пересох.