«Это как русская рулетка»: регулятор ЕС призвал не одобрять российскую вакцину Sputnik V

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в течение недели изучало российскую вакцину от коронавируса Sputnik V, поскольку некоторые европейские страны одобрили ее к использованию. Глава правления ЕМА Криста Виртхумер-Хохе предостерегла страны от одобрения этого препарата.

Об этом сообщает France 24.

В регуляторе напомнили, что Венгрия одобрила Sputnik V и начала вакцинировать препаратом населения. Кроме того, Чехия и Словакия заказали первую партию, но уже заявили, что не будут ждать одобрения агентства для экстренного медицинского использования.

Комментируя планы Австрии вакцинировать население российским Sputnik V, Виртхумер-Хохе заявила:

“Это можно в определенной степени сравнить с русской рулеткой … Я настойчиво не рекомендую национальное экстренное разрешение”.

Чиновница добавила, что регулятор пока получил слишком мало данных о том, насколько безопасна российская вакцина. Однако она допустила, что эта вакцина может появиться на европейском рынке, но только тогда, когда в ЕМА изучат “все необходимые данные”.

Это смелое заявление представителя ЕМА возмутило разработчиков вакцины Sputnik V. Они потребовали публичных извинений и намекнули на политическое вмешательство в процесс экспертизы регулятора.

“Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе с EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, которые одобряют Sputnik V. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА”, – говорится в заявлении производителей российской вакцины.