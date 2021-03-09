Covid-19 Украина

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«Это как русская рулетка»: регулятор ЕС призвал не одобрять российскую вакцину Sputnik V

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в течение недели изучало российскую вакцину от коронавируса Sputnik V, поскольку некоторые европейские страны одобрили ее к использованию. Глава правления ЕМА Криста Виртхумер-Хохе предостерегла страны от одобрения этого препарата.

Вторник, 9 марта 2021, 15:21

Об этом сообщает France 24.

В регуляторе напомнили, что Венгрия одобрила Sputnik V и начала вакцинировать препаратом населения. Кроме того, Чехия и Словакия заказали первую партию, но уже заявили, что не будут ждать одобрения агентства для экстренного медицинского использования.

Комментируя планы Австрии вакцинировать население российским Sputnik V, Виртхумер-Хохе заявила:

“Это можно в определенной степени сравнить с русской рулеткой … Я настойчиво не рекомендую национальное экстренное разрешение”.

Чиновница добавила, что регулятор пока получил слишком мало данных о том, насколько безопасна российская вакцина. Однако она допустила, что эта вакцина может появиться на европейском рынке, но только тогда, когда в ЕМА изучат “все необходимые данные”.

Это смелое заявление представителя ЕМА возмутило разработчиков вакцины Sputnik V. Они потребовали публичных извинений и намекнули на политическое вмешательство в процесс экспертизы регулятора.

“Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе с EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, которые одобряют Sputnik V. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА”, – говорится в заявлении производителей российской вакцины.

В феврале Кабинет Министров Украины запретил регистрировать и использовать российскую вакцину от COVID-19 на территории Украины.

Как известно, за регистрацию российской вакцины выступали представители партии “Оппозиционная платформа – За життя”. Например, народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, выступая в Верховной Раде, заявил, что “будет вакцинироваться в Будапеште “Спутником V”, как и его семья, и призвал зарегистрировать эту вакцину в Украине.

Что известно о российской вакцине от коронавируса?

Как известно, Россия с августа утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.

Фаучи отмечал, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.

Примечательно, что по состоянию на декабрь клинические испытания вакцины все еще продолжались. Третья, финальная фаза клинических исследований, во время которой  вакцину вводят тысячам людей, исследователи изучают возможные побочные эффекты и эффективность, еще продолжается. Исследования проводят не только в РФ, но и в Индии, Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах.

В конце ноября разработчики российской вакцины заявили об эффективности на 95%. Однако уже есть информация о случаях, когда вакцина не помогла. В частности, 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае  трое медиков заболели коронавирусом COVID-19 после того, как привились российской вакциной “Спутник V”.

Несмотря на это, Россия уже начинает массовую вакцинацию населения.

Среди тех, кто, кто вакцинировался, — глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук и его семья.

  • Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” в Украине не зарегистрируют ни при каких условиях.
Теги: вакцина против коронавируса, Спутнік V, ЕС

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