44-ый президент США Барак Обама выступил с заявлением, в котором раскритиковал Дональда Трампа и поддержал кандидата от демократов Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что заявление сопровождалось “прямыми обвинениями” в сторону Трампа. По словам Обамы, он надеялся, что Трамп проявит интерес к политической деятельности на посту президента США, однако этого так и не случилось.

Также Обама раскритиковал налоговую политику действующего президента и его стратегию борьбы с коронавирусом. К слову, сам Трамп считает борьбу с COVID-19 в США эффективной, что он часто подчеркивает во время агитационных выступлений.

Обама отметил, что из-за Трампа другие страны якобы изменили свое отношение к США. Не забыл 44-ый президент похвалить и свои политические достижения.

“С моим избранием мы, вероятно, стали слишком оптимистичными к тому, как много изменений произошло в стране. Но эти изменения были реальными”, – похвалил себя Обама.

Политик добавил, что страна “не может позволить себе еще четыре года” с Трампом.

“Это не реалити-шоу – это реальность”, – сказал он.

Издание Reuters сообщает, что этой фразой Обама намекнул на телевизионное прошлое Трампа.

По данным CNN, выступление Обамы может стать ключевым для Байдена. Политик отметил, что кандидат от демократов не изменит резко жизни американцев, но “поведет страну по правильному пути”.