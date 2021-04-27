Очільниця партії “Голос” Кіра Рудик відреагувала на заяву шоу-мена Сергія Притули про бажання очолити цю політсилу. Зокрема, вона наголосила, що це важка системна робота.

Про це Рудик заявила у коментарі Радіо Свобода.

Зокрема, очільниця “Голосу” натякнула на те, що Притула має великі амбіції, але часто змінює свої плани.

“Пан Притула з нами півтора року. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоу-бізнесової кар’єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити “Голос”. Звичайно, це добре, що у людини у партії “Голос” є такі активні амбіції… Але партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається”, – зазначила Рудик.

Вона наголосила, що з’їзд партії відбудеться в середині літа. Тоді й вирішиться, “чи мають ці амбіції право на існування”.

Рудик додала, що на минулому з’їзді отримала 90% довіри. На її думку, зараз ця підтримка зберігається.

Нардепка запевнила, що у “Голосі” немає розбіжностей щодо ціннісних орієнтирів, а всі процеси, які наразі відбуваються, є “хворобою росту й обов’язково минуть”.