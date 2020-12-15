Центральные станции столичной подземки закрыли на вход и выход: что происходит

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
“Станции метро “Крещатик” и “Майдан Незалежности” закрыты на вход и выход”, – говорится в сообщении.
Известно, что информацию о заминировании проверяют взрывотехники. Сейчас проверка продолжается.
Как сообщает корреспондент #Букв, на станции “Майдан Незалежности” не работают все выходы. На станции “Крещатик” не работает основной выход, но разрешено воспользоваться выходом на улице Архитектора Городецкого.
Полиция разрешила проход между “Майданом Незалежности” и “Крещатиком”.
- Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности за фейковые минирования объектов инфраструктуры. За документ № 3911 проголосовали 235 нардепов.
- Накануне в Киеве правоохранителям поступил звонок о минировании станции метро “Крещатик”, но вскоре выяснилось, что взрывоопасных предметов не обнаружено. Из-за этого в здании метро образовалось большое скопление людей.