Об этом в интервью изданию thepage.ua заявил министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, в 2020 году на рынке появилось больше поставщиков газа. В результате появилась возможность выбирать, с кем выгоднее сотрудничать.
“Я бы сказал, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне”, – отметил Марченко.
Министр подчеркнул, что резкого повышения цен на газ не стоит ожидать.
“Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен – ниже, чем в прошлом году, если считать в целом”, – добавил министр.
- Ранее компания НАК “Нафтогаз Украины” анонсировала повышение цены на газ для бытовых потребителей (для своих клиентов) в сентябре. В “Нафтогазе” объяснили рост цен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах (которое традиционно проходит накануне отопительного сезона).
- Ежегодно в октябре в Украине начинается отопительный сезон. Тепло в дома украинцев подают, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура опускается ниже, чем +8 C. Обычно это вторая половина месяца.