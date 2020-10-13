В Кабинете Министров Украины прогнозируют, что цены на газ в грядущем отопительном сезоне станут ниже, чем в прошлом году. В общем правительство считает, что отопительному сезону в Украине ничто не угрожает.

Об этом в интервью изданию thepage.ua заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в 2020 году на рынке появилось больше поставщиков газа. В результате появилась возможность выбирать, с кем выгоднее сотрудничать.

“Я бы сказал, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне”, – отметил Марченко.

Министр подчеркнул, что резкого повышения цен на газ не стоит ожидать.

“Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен – ниже, чем в прошлом году, если считать в целом”, – добавил министр.