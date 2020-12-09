В среду, 9 декабря, цены на нефть снижаются после данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сервисе Investing.com.

Так, стоимость фьючерсов на нефть Brent на британской бирже ICE Futures составляет $ 48,72 за баррель. Цена снизилась на $ 0,12 (0,25%) с момента закрытия предыдущей сессии.

Такая же ситуация с нефтью WTI. Цена фьючерсов WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на $0,10 (0,22%). Сейчас стоимость составляет $45,50 за баррель.

Накануне снижение цен на нефть Американский институт нефти заявил, что запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США резко увеличились. В частности, запасы черного золота увеличились на 1,14 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост на 1,42 млн баррелей.

Главный аналитик Fujitomi Co. Казухико Сайто отметил, что снижение цен на нефть спровоцировано снижением спроса населения на топливо из-за пандемии коронавируса, а также увеличением ее добычи в Ливии и США.