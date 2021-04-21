Цього тижня Україна отримає 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca, – Шмигаль

До кінця цього тижня в Україну прибудуть 367 тисяч доз вакцини від фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що загальна кількість вже поставлених вакцин до кінця тижня складе понад 1,1 мільйона доз.

“У травні ми очікуємо значно більшу кількість вакцин, і вакцинальна кампанія значно пришвидшиться. Президент України чітко визначив, що до кінця цього року більш ніж половина населення має отримати щеплення проти COVID-19. Ми не відступаємо від цього плану та зробимо все, аби його реалізувати”, – сказав прем’єр.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України продовжує дію режиму надзвичайної ситуації до 30 червня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії.