Во вторник, 17 ноября, Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты второго тура выборов мэра в Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке. Голосование в этих городах прошло в воскресенье, 15 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Городским головой Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев (Партия Игоря Колыхаева “Нам здесь жить!”). Его поддержали 34 125 избирателей (63,59%).

В Краматорске Донецкой области мэром стал директор по маркетингу и сбыту ПАО Энергомашспецсталь, самовыдвиженец Александр Гончаренко, за которого отдали голоса 18 686 человек (57,85%).

Мэром Каменец-Подольского Хмельницкой области станет глава местной организации ВО Свобода Михаил Поситко. Этого кандидата поддержали 15 404 избирателей (58,33%).

В городе Украинка Киевской области мэром стал кандидат от партии Европейская солидарность Александр Туренко. За него проголосовали 2852 избирателей (51,5%).

Луцк, Сумы, Одесса еще не передали результаты голосования в ЦИК.