Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Городским головой Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев (Партия Игоря Колыхаева “Нам здесь жить!”). Его поддержали 34 125 избирателей (63,59%).
В Краматорске Донецкой области мэром стал директор по маркетингу и сбыту ПАО Энергомашспецсталь, самовыдвиженец Александр Гончаренко, за которого отдали голоса 18 686 человек (57,85%).
Мэром Каменец-Подольского Хмельницкой области станет глава местной организации ВО Свобода Михаил Поситко. Этого кандидата поддержали 15 404 избирателей (58,33%).
В городе Украинка Киевской области мэром стал кандидат от партии Европейская солидарность Александр Туренко. За него проголосовали 2852 избирателей (51,5%).
Луцк, Сумы, Одесса еще не передали результаты голосования в ЦИК.
- Территориальная избирательная комиссия Одессы заявила, что действующий мэр Одессы Геннадий Труханов победил во втором туре выборов городского главы. Он набрал 54,28% голосов. Всего в голосовании приняли участие 173 010 жителей Одессы. 6115 бюллетеней были испорчены и признаны недействительными.