Накануне в сеть попали аудиозаписи, записанные якобы на совещании с Премьер-министров Алексеем Гончаруком, посвященные его грядущей встрече с Президентом Владимиром Зеленским.

#Буквы публикуют расшифровки реплик якобы Гончарука о его отношении к Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось ранее, 15 января на анонимном Telegram-канале были опубликованы видеоролики с аудизаписями, которые, как предполагается, были записаны во время совещания Премьер-министра Алексея Гончарука с рядом министров и чиновников. Встреча была посвящена тому, как Гончаруку и его коллегам надлежит объяснить Зеленскому причины укрепления курса гривны, увеличение дефицита — “дыры” — в государственном бюджете до 100 млрд гривен и замедление показателей экономического роста в 4 квартале 2019 года.

“История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (министр финансов — ред.), Яков Смолий (глава НБУ — ред.), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ — ред.), Юлия Ковалив (заместитель главы Офис президента — ред.), Дмитрий Сологуб (замглавы НБУ — ред.) и Тимофей Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства — ред.) собирались на совещание к “тупому президенту” Зеленскому”, — говорится в описании видео.

В ходе встречи, фрагменты которой были публикованы анонимным источником, мужчина, чей голос, как предполагается, принадлежит Премьер-министру Алексею Гончаруку, неоднократно позволял себе неоднозначные высказывания в адрес Главы государства, ярко демонстрирующие его отношение к Президенту.

В частности, якобы Гончарук говорит о Зеленском, как о человеке не разбирающемся в экономических процессах, которому еще нужно постараться, чтобы “объяснить внятно”, например, причины укрепления курса гривны.

“У Зеленского есть очень примитивное, в этом смысле простое, понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. Платежный баланс сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась… Он ищет ответ на этот вопрос. У него нет ответа на этот вопрос. Как бы ему внятно объяснить следующее. Смотрите, в начале года население перед выборами не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности, все раскачивали… перед выборами. Поэтому гривна была слабее, чем должна была экономически быть. Я сейчас фантазирую”, — сказал якобы Гончарук.

Далее на записи якобы Гончарук отмечает, что пока он и его коллеги не придумают понятные ответы на вопросы Зеленского, ему в голову будет “прилетать хрень на тему облигаций”, поскольку в его голове “есть туман”.

“Потому что пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос, у него будет пустое место там и к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. А она попадает в голову только потому что у него есть туман на эту тему. Это первое”, — добавил участник беседы.