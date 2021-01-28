Тупицкий подал в суд на Управление госохраны

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий подал в Окружной административный суд Киева иск к Управлению государственной охраны из-за того, что его не пустили в помещение суда и в рабочий кабинет.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

“Александр Тупицкий судится с УГО по недопуску его к исполнению им полномочий Председателя КСУ. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску”, – говорится в сообщении.

Истец просит признать противоправными действия УГО.

Кроме этого, он просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, “воздержаться от действий совершение каких-либо препятствий в допуске истца – Александра Тупицкого в рабочий кабинет в здании Конституционного Суда, самого здания КСУ, а также земельного участка, на котором расположено здание КСУ”.