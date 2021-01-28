Тупицкий подал в суд на Управление госохраны

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
“Александр Тупицкий судится с УГО по недопуску его к исполнению им полномочий Председателя КСУ. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску”, – говорится в сообщении.
Истец просит признать противоправными действия УГО.
Кроме этого, он просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, “воздержаться от действий совершение каких-либо препятствий в допуске истца – Александра Тупицкого в рабочий кабинет в здании Конституционного Суда, самого здания КСУ, а также земельного участка, на котором расположено здание КСУ”.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Управления государственной охраны (УГО) не пускают Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда и рабочего кабинета.
Ранее в КСУ заявили, что указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда “является юридически ничтожным”, выданным с превышением полномочий и должен быть отменен.
27 октября, Большая палата Конституционного суда Украины на закрытом заседании приняла решение, которым отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
После этого Владимир Зеленский внес в Парламент законопроект из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Документом не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.
Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.
- 31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.
- В начале декабря Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады не рассматривать его законопроект касательно перезагрузки Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии. Перед этим глава государства сам попросил комиссию оценить ситуацию в стране после решения КСУ.
- Президент Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий не может и далее занимать свою должность, а перезагрузка всей системы КСУ должна начаться именно с его отставки.