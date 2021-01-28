Covid-19 Украина

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Тупицкий подал в суд на Управление госохраны

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий подал в Окружной административный суд Киева иск к Управлению государственной охраны из-за того, что его не пустили в помещение суда и в рабочий кабинет.

Четверг, 28 января 2021, 21:54

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

“Александр Тупицкий судится с УГО по недопуску его к исполнению им полномочий Председателя КСУ. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску”, – говорится в сообщении.

Истец просит признать противоправными действия УГО.

Кроме этого, он просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в Управлении, “воздержаться от действий совершение каких-либо препятствий в допуске истца – Александра Тупицкого в рабочий кабинет в здании Конституционного Суда, самого здания КСУ, а также земельного участка, на котором расположено здание КСУ”.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Управления государственной охраны (УГО) не пускают Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда и рабочего кабинета.

Ранее в КСУ заявили, что указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда “является юридически ничтожным”, выданным с превышением полномочий и должен быть отменен.

27 октября, Большая палата Конституционного суда Украины на закрытом заседании приняла решение, которым отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

После этого Владимир Зеленский внес в Парламент законопроект из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Документом не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.

  • 31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.
  • В начале декабря Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады не рассматривать его законопроект касательно перезагрузки Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии. Перед этим глава государства сам попросил комиссию оценить ситуацию в стране после решения КСУ.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий не может и далее занимать свою должность, а перезагрузка всей системы КСУ должна начаться именно с его отставки.
Теги: Конституционный суд Украины, Александр Тупицкий, Управление госохраны

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