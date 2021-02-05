Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий работает дистанционно, поскольку сотрудники Управления госохраны не пускают его на рабочее место в помещение суда.

Об этом в КСУ сообщили государственному информагентству “Укринформ” в ответ на информационный запрос.

Как известно, сотрудники Управления государственной охраны (УГО) не пускают Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда и рабочий кабинет, из-за чего он подал в суд.

В связи с этим, информирует суд, Тупицкий работает удаленно.

“В связи с недопущением председателя Суда работниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, пока Тупицкий А.Н. выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, который в Конституционном Суде Украины ввели на период действия карантина”, — говорится в письме.

В то же время в суде отметили, что указ президента не лишил Тупицкого статуса судьи Конституционного Суда. Поэтому во время дистанционной работы он получает заработную плату в полном объеме.