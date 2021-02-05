Об этом в КСУ сообщили государственному информагентству “Укринформ” в ответ на информационный запрос.
Как известно, сотрудники Управления государственной охраны (УГО) не пускают Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда и рабочий кабинет, из-за чего он подал в суд.
В связи с этим, информирует суд, Тупицкий работает удаленно.
“В связи с недопущением председателя Суда работниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, пока Тупицкий А.Н. выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, который в Конституционном Суде Украины ввели на период действия карантина”, — говорится в письме.
В то же время в суде отметили, что указ президента не лишил Тупицкого статуса судьи Конституционного Суда. Поэтому во время дистанционной работы он получает заработную плату в полном объеме.
- После скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции, президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении. О таком отстранении судьи сроком на два месяца ходатайствовал Офис генпрокурора.
- Напомним, КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.
- 5 января Конституционный суд рассмотрел указ президента Владимира Зеленского об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого по представлению Офиса генерального прокурора и призвал президента придерживаться требований Конституции.