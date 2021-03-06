Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий уже в третий раз пытается обжаловать в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении.

Об этом сообщили в пресс-служба Верховного суда.

В четверг, 4 марта, в суд поступил очередной иск, которым обжалуется указ президента, касающийся отстранения Тупицкого. На этот раз оспаривается указ, которым отстранение продлевается еще на месяц.

“Истец оспаривает Указ Президента Украины от 26 февраля 2021 № 79/2021″ Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины” с момента его принятия. В Указе говорится об отстранении от должности судьи с 28 февраля 2021 сроком на один месяц”, — отметили в суде.

Верховный суд напомнил, что это уже третий такой иск. Сначала Тупицкий оспаривал указ о своем отстранении, изданный в декабре. Суд отказал в открытии производства. Тупицкий это решение обжаловал.

Второй иск поступил 26 февраля 2021. Поскольку срок обжалования указа истек 29 января, КАС ВС вынес решение оставить заявление без движения и предоставить истцу время для устранения недостатков.

Отстранение Тупицкого

Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля. Он не явился.

29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора.

КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.

5 января Конституционный суд рассмотрел указ и призвал президента придерживаться требований Конституции.

Несмотря на это 26 февраля президент Зеленский еще на месяц продлил срок отстранения Тупицкого.