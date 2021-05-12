Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький не з’явився на засідання Печерського районного суду міста Києва, де розглядалось клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Трансляція судового засідання здійснювалася на YouTube-каналі “Судова влада”.

Адвокати повідомили, що він продовжує перебувати на лікуванні, й попросили про перенесення розгляду клопотання. Також його захист вказав на те, що суд досі не розглянув скарги Тупицького на повідомлення йому про підозру.

Представники обвинувачення зазначили, що адвокати не надали доказів того, що стан здоров’я не дозволяє підозрюваному явитися на засідання, документів про необхідність екстреної медичної допомоги немає.

Адвокати судді повідомили на засіданні, що їхній клієнт перебуває в клініці щелепно-лицевої хірургії.

“Він (Тупицький, – ред.) перебуває у медичному закладі, де йому було здійснено хірургічне втручання”, – сказав адвокат.

Прокурори у справі зазначили, що Тупицький використовує медичні документи, умисно затягуючи розгляд клопотання. Прокурори знову клопотали перед судом про застосування приводу на судове засідання.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту й переніс слухання справи на 19 травня 10:00.

Тупицький двічі ігнорував засідання Печерського райсуду Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Останнього разу суддя мотивував це хворобою матері. Сторона обвинувачення наголошує, що жодних підтверджувальних документів на користь цього факту немає.

Нагадаємо, ДБР повідомило Тупицькому про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань), хоча сам суддя імітував її невручення.