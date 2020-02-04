Об этом сообщает сервис Socialdata, который более 10 лет занимается анализом информационных данных.

Напомним, согласно пробной (тестовой) переписи населения, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37,289 млн людей. Пробная перепись проводилась только на подконтрольных власти Украины территориях.

Пробная перепись проводилась в течение трех месяцев. Дубилет уточнил, что перепись проводилась по трем методам, которые дали “примерно одинаковый результат” з разницей в 2,86 %

Одним из методов переписи был заявлен “Комбинированный метод оценки численности наличного населения (данные половозрастной структуры населения + данные реестров)”.

Эксперты сравнили, насколько возрастно-половая структура населения, представленная в оценке Дубилета, коррелирует с данными, опубликованными Государственной службой статистики.

Получив данные, которые были в открытом доступе Госстата, эксперты сгруппировали их по возрастным группам, подобному тому, как это сделала команда министра. После этого обобщенные по возрастным группам данные сопоставили с показателями презентации Дубилет. Исследователей “поразило практическое одинаковое соотношение между группами по полу и возрасту – что составляет около 88,8%”.

Эксперты задались вопросом – “что если данные просто умножили на коэффициент 0,8”. При этом небольшие расхождения в финальном отчете – это просто округленные цифры. Исследователи проверили эту теорию и, по их мнению, оказалось, что не было никакой “экстраполяции данных пенсионного реестра на данные Госстата не было”.

В конечном итоге подсчеты экспертов почти полностью совпали с цифрами переписи Дубилета.

“Вероятно, “никакой экстраполяции на самом деле не было, а было тупо умножение данных Госкомстата на коэффициент 0,888, а незначительные различия в соотношениях – это лишь результат округления… Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо”, – отметили в Центре.