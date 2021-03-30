Тупицкий оспаривает указ Зеленского об отмене его назначения в КСУ

Covid-19 Украина

обновлено 30.03.2021 в 14:02

Всего:

1662942 (+10533)

Болеют:

323448 (+10533)

Выздоровели:

1307076 (+3576)

Умерло:

32418 (+286)

Партнерский материал
15:23 15 причин установить SIP-телефонию
15:18 Полиция поймала бывшего члена итальянской мафии благодаря его кулинарному шоу на YouTube
15:07 В давке на церемонии прощания с президентом Танзании погибли 45 человек
15:05 Зеленский сменил вид знака президента, добавив к орденской цепи четыре звена
14:40 В Раде зарегистрировали проект постановления об отмене инаугурации Зеленского
14:23 В Киеве запретили проведение продуктовых ярмарок
14:16 Правоохранительный комитет Верховной Рады хочет еженедельно проводить слушания об акции под ОПУ
13:30 Индия получила наибольшую долю COVID-вакцины собственного производства через COVAX
13:04 Nike подал в суд на создателей «Сатанинских кроссовок», созданных в коллаборации с Lil Nas X
12:30 Украина, лидеры 22 стран и ВОЗ поддерживают создание договора о пандемии
12:28 «Сатанинские» кроссовки от рэпера Lil Nas X раскупили практически за минуту
11:54 Исландский вулкан может извергаться годами и стать туристической достопримечательностью
11:49 Boston Dynamics представила робота для перемещения грузов: видео
11:41 Польша ввела обязательный карантин для приезжих украинцев
11:38 Джастин Бибер набил новую татуировку и получил замечание от мамы
10:50 Трамп запустил сайт 45-го президента США
10:28 В Лондоне впервые за долгое время не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19
10:23 Кайли Дженнер лишилась титула самой высокооплачиваемой знаменитости в Instagram
09:32 МОЗ потратил 1,6 млрд грн на закупку вакцины против COVID-19
08:54 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 533 новых случая COVID-19
08:09 Президент Пакистана заболел COVID-19 после первой дозы вакцины
07:59 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
07:47 30 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:23 30 марта в Украине почти без осадков, температура повысится до +12°C
00:42 Пропагандистка РФ Стриженова высмеивала Байдена, который упал на лестнице. Через неделю она сама упала в прямом эфире
00:07 УПЦ МП устроила многотысячную молитву о прекращении эпидемии коронавируса: фото

29 марта

22:50 В Беларуси против Тихановской возбудили уголовное дело за «подготовку теракта»

Тупицкий оспаривает указ Зеленского об отмене его назначения в КСУ

Отстраненный глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий подал иск в Верховный суд из-за указа президента Владимира Зеленского об отмене его назначения на должность судьи.

Вторник, 30 марта 2021, 14:11

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что 29 марта в Кассационный суд в составе Верховного суда поступили два иска об обжаловании указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Сначала в суд обратился Тупицкий, а затем Касминин. Ответчиком по делу является президент Зеленский.

Судьи оспаривают указ Зеленского № 124/2021 в двух частях. Речь идет об отмене указа президента от 14 мая 2013 № 256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины и отмене указа президента от 17 сентября 2013 № 513 о назначении Касминина судьей Конституционного суда Украины.

Уже назначен состав суда. Дата рассмотрения иска не сообщается.

Как сообщалось ранее, на днях Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, который был подписан экс-президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года. Юрист Назар Черный заявлял, что такая отмена является абсолютно незаконной.

Впрочем, в “Слуге народа” убеждены в уместности таких действий со стороны президента.

История отстранения Тупицкого

Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля. Он не явился.

29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора.

КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.

5 января Конституционный суд рассмотрел указ и призвал президента придерживаться требований Конституции.

Несмотря на это 26 февраля президент Зеленский еще на месяц продлил срок отстранения Тупицкого.

  • Этим событиям предшествовало скандальное решение КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции.
  • Президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении
Теги: Верховный суд, Владимир Зеленский, Верховний суд, КСУ, Олександр Касмінін, Александр Тупицкий

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook