Тупицкий оспаривает указ Зеленского об отмене его назначения в КСУ

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Отмечается, что 29 марта в Кассационный суд в составе Верховного суда поступили два иска об обжаловании указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Сначала в суд обратился Тупицкий, а затем Касминин. Ответчиком по делу является президент Зеленский.
Судьи оспаривают указ Зеленского № 124/2021 в двух частях. Речь идет об отмене указа президента от 14 мая 2013 № 256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины и отмене указа президента от 17 сентября 2013 № 513 о назначении Касминина судьей Конституционного суда Украины.
Уже назначен состав суда. Дата рассмотрения иска не сообщается.
Как сообщалось ранее, на днях Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, который был подписан экс-президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года. Юрист Назар Черный заявлял, что такая отмена является абсолютно незаконной.
Впрочем, в “Слуге народа” убеждены в уместности таких действий со стороны президента.
История отстранения Тупицкого
Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля. Он не явился.
29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора.
КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.
5 января Конституционный суд рассмотрел указ и призвал президента придерживаться требований Конституции.
Несмотря на это 26 февраля президент Зеленский еще на месяц продлил срок отстранения Тупицкого.
- Этим событиям предшествовало скандальное решение КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции.
- Президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении