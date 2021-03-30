Тупицкий оспаривает указ Зеленского об отмене его назначения в КСУ

Отстраненный глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий подал иск в Верховный суд из-за указа президента Владимира Зеленского об отмене его назначения на должность судьи.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что 29 марта в Кассационный суд в составе Верховного суда поступили два иска об обжаловании указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Сначала в суд обратился Тупицкий, а затем Касминин. Ответчиком по делу является президент Зеленский.

Судьи оспаривают указ Зеленского № 124/2021 в двух частях. Речь идет об отмене указа президента от 14 мая 2013 № 256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины и отмене указа президента от 17 сентября 2013 № 513 о назначении Касминина судьей Конституционного суда Украины.

Уже назначен состав суда. Дата рассмотрения иска не сообщается.