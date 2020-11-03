Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что обеспокоен из-за собственной безопасности. Более того, судья считает, что против него сфабриковали дело, хотят вручить подозрение и отстранить от должности.

Об этом он заявил на брифинге.

По словам Тупицкого, против него открыли уголовное производство о государственной измене. Однако дело полностью сфабриковано.

“Еще в советское время я получил земельный участок в Крыму и приватизировал его и 10 лет строил дом. После ввода в эксплуатацию я внес его в декларацию… Понимая абсурдность этого вопроса, на правоохранителей начинают давить, чтобы как-то сфармазонить подозрение. Затем вручить это подозрение и через суд отстранить меня от должности. Таков был план. Руководитель ГБР отказывается это сделать. Его вчера уволили. Найдут другого “, – сказал глава КСУ.

После аннексии Крыма произошло смещение участка Тупицкого и его соседа. Тупицкому нужно было разграничить участок, или его дом могли снести. Его юристы решают этот вопрос. Он не задекларировал дом, потому что не имел правовых оснований и имел спор с соседом.

Кроме того, глава КСУ рассказал, что с целью его дискредитации подняли дела по аннексии Крыма. Речь идет о тех делах, когда КС встал на защиту нарушений.

Тупицкий признал, что по одной из этих дел он выступал в роли докладчика, а еще по двум – голосовал “за”. Однако глава КСУ подчеркнул, что судья по закону не несет ответственности за свою позицию.

“Не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет и который хотят мне подбросить. Это будет, конечно, сфальсифицированный российский паспорт. Но его покажут по телевидению, его правоохранители запишут. Конечно, можно доказать, что он поддельный, но как доказать, что он подделан не мной? А нужен мне поддельный российский паспорт? Это вообще такое, что удивляешься”, – сказал Тупицкий.

Глава КСУ добавил, что могут быть использованы другие провокации против него, например “где-то деньги подкинут”.

Напомним, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Досудебное расследование начато по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории аннексированного Крыму по российским законам.

Как сообщалось ранее, из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.