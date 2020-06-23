Во время карантина люди все чаще начали обращаться к спорту как к антистрессу, принимая участие в онлайн-забегах и челленджах. Компания-организатор самых больших беговых мероприятий Украины Run Ukraine запускает велосипедное направление – ONLINE CYCLING.

Теперь любители здорового образа жизни смогут не только бегать за медали, но и ездить за ними на велосипеде.

“Велозаезды – это новое для нас направление. Run Ukraine всегда объединяла людей, увлеченных спортом, здоровым образом жизни. Во время карантина единение приобретает дополнительные смыслы: где бы мы ни были – мы не одни, нас много, мы объединяемся на расстоянии в единое глобальное коммьюнити, – отмечают в Run Ukraine. – Онлайн-велозаезды – это крутой инструмент, который поможет ощутить: ты не сам. Ты преодолеваешь свой Тур де Франс, свою Джиро д’Италия, свою Вуэльту здесь, в Украине. И вместе с тобой это делают сотни”.

Онлайн-заезды от Run Ukraine будут запущены в двух форматах: серии CYCLINGTON GRAND TOUR 2020 и CYCLINGTON CHALLENGE 2020.

CYCLINGTON GRAND TOUR 2020 – это серия из 4 заездов, вдохновленная самыми большими велогонками мира: Le Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España. Каждый из заездов будет тематическим:

10-16 июля – Ukrainian cycling tour (единственный, не имеющий аналогий)

31 июля-6 августа – French cycling tour

21-27 августа – Spanish cycling tour

11-17 сентября – Italian cycling tour

На каждом из заездом можно преодолеть 30, 60, 100 или 160 км. Для участия необходимо зарегистрироваться, проехать выбранную дистанцию в даты проведения мероприятия и отправить подтверждение (скрин из программы трекинга типа Strava или ссылку на личный кабинет).

Все финишеры получат медали, для каждого из этапов она тематическая.

CYCLINGTON CHALLENGE 2020 – это челлендж на месяц (июль или август), в течение которого велосипедист должен 4 раза преодолеть по 40, 100 или 160 км.

Данные заездов точно так же надо отправлять в виде ссылки на Strava или скринов из программы трекинга. Все участники, выполнившие условия челленджа, получат медали.

Кроме этого, среди участников каждого месяца будут определены и награждены победители в дополнительных номинациях: Climber (за самый большой набор высоты) и Time trialist (самая большая средняя скорость на дистанциях 100 или 160 км).

Зарегистрироваться на велозаезды можно на сайте https://onlinecycling.runukraine.org/

Проехать Тур де Франс или Джиро д’Италия по Украине теперь возможно. Брось себе вызов и зарегистрируйся на первые онлайн-велозаезды от самого большого бегового организатора Украины!

Официальный сайт мероприятия – https://onlinecycling.runukraine.org/