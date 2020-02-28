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Турборежим оказался мифом: За полгода Рада IX созыва приняла меньше законов, чем предыдущая

За полгода депутаты Верховной Рады Украины 9 созыва приняли меньше законов, чем предыдущие нардепы.

Пятница, 28 февраля 2020, 13:53

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

“Комитет избирателей сравнил количественные показатели работы Верховной Рады IX и VIII созывов за первые полгода работы. В частности, во внимание были приняты количество принятых законов, зарегистрированных законопроектов и проведенных пленарных заседаний”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество принятых законов в Раде предыдущего созыва превысила соответствующие показатели действующего Парламента. В частности, за первые полгода депутатами Парламента VIII созыва было принято 173 закона, тогда как Рада IX созыва приняла 155 законов.

Также депутаты Рады VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов, чем их предшественники: 1,7 тыс. и 1,3 тыс. соответственно.

При этом депутаты ВР IX созыва чаще работали в пленарном режиме. За полгода они провели 72 пленарные заседания, их коллеги – 63.

“Разговоры о турборежим оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах как количество принятых законов или поданных законопроектов они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва. В общем, не стоит судить о результатах работы Парламента лишь оценивая количество принятых законов, однако именно такой подход неоднократно демонстрировало руководство ВР и депутаты монобольшинства, акцентируя свою эффективностиь При этом данные КИУ показывают, что оснований для подобных заявлений нет. Поэтому в дальнейшем стоит или вообще отказаться от понятия “турборежим”, или называть “турборежимом” и работу Рады VIII созыва”, – заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

  • Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия ранее заявлял, что политсила планирует до конца 2019 года проголосовать 400 – 500 законопроектов.
  • 4 октября, выступая в Верховной Раде, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что “турборежим”, по которому работает ВР 9-го созыва, это ненормально.
  • Президент Владимир Зеленский, на брифинге после выступления на форуме “RE:THINK Invest in Ukraine” в Мариуполе, прокомментировал “турборежим” Верховный Рады. Он отметил, что “лучше двигаться быстро, вместо того, чтобы топтаться на месте”.
Теги: нардепы ІX созыва, Верховная Рада, голосование Радой, законы, КИУ

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