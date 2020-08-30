Об этом он написал в Facebook.
Тручинова, в частности, возмутило заявление Фокина о том, что преступления совершали обе стороны конфликта на Донбассе.
“Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского сторону страны-агрессора и протягивания антигосударственной позиции, отражает стратегические интересы Путина. Хочу спросить у представителей Зеленского в ТКГ, какие преступления совершали украинские военные на Донбассе, защищая и освобождая родную землю ценой собственной жизни?”, – написал Турчинов.
Также он призвал отозвать главу украинской делегации в Минске Леонида Кравчука и представителя президента Витольда Фокина из ТКГ.
“Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны с ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, – это будет означать что они озвучивают согласованные положения “зеленой власти””, – заявил Турчинов.
- Ранее сообщалось, что замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.