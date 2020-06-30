Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина, “которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе”.

“Мне больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым я посвятил часть своей жизни, снова становятся далеко не первым приоритетом государства, что в условиях войны недопустимо. Опять в нашу жизнь возвращаются заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивает достижения Революции Достоинства и кровь украинских патриотов. Пятая колонна Кремля подняла голову, нагло усиливая свое влияние на стратегические информационные ресурсы, внутреннюю и внешнюю политику государства. Дилетантизм и популизм, как раковая опухоль, разрушают управленческую вертикаль, ведут к хаосу и дестабилизации”, – заявил Турчинов.

По его мнению, сегодня, как никогда, необходимо объединение и консолидация всех ответственных патриотических сил, всех, кто способен профессионально действовать в экстремальных условиях многовекторного кризиса.

“В XXI веке Украина уже прошла через две революции. Нам не нужна третья. Более того, в условиях российской военной агрессии, которая не прекращается уже шесть лет, любая революция и дестабилизация крайне опасны”, – отметил Турчинов.

Он также сообщил, что принял предложение возглавить штаб, “который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила “Европейская Солидарность”.

“Пришло время забывать старые конфликты и разногласия и объединиться, чтобы преодолев все кризисы и проблемы, обеспечить развитие Украины как мощного демократического европейского государства”, – добавил Турчинов.