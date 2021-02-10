Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов объяснил, почему санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, не ввели при пятом президенте Петре Порошенко.

Об этом он сказал в интервью “BBC Украина”.

Турчинов отметил, что решение Верховной Рады о наложении санкций на телеканалы с информационного пула кума Путина Медведчука инициировали в конце 2018 года депутаты фракции “Народный Фронт”, “Блок Петра Порошенко” и “Самопомичь”.

Однако, по его словам, с ним были правовые сложности.

“Дело в том, что санкции по закону применяются против иностранных юридических и физических лиц. Для резидентов и граждан Украины законодательством предусмотрен единственный случай применения санкций – участие в террористической деятельности, включая ее финансирование”, – объяснил экс-глава СНБО.

Он также отметил, что другой преградой стал старт президентской кампании 2019 года: “Порошенко стали обвинять в желании уничтожить СМИ, принадлежащих его политическим оппонентам”.

“Чтобы снять общественное напряжение и остаться в правовом поле, СБУ поручили собрать доказательства участия в террористической деятельности физических и юридических лиц, которые стояли за пророссийскими телеканалами. Такие уголовные дела были открыты. Ввести санкции на основании собранных доказательств планировалось сразу после президентских выборов”, – подчеркнул Турчинов.

“Победив на выборах, Владимир Зеленский отсрочил реализацию этого решения на два года. Надеюсь, что основной мотивацией СНБО была все же защита страны от российской информационной агрессии, а не резкое падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ”, – резюмировал он.

Что известно о санкциях против телеканалов

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.