Об этом он сказал в интервью “BBC Украина”.
Турчинов отметил, что решение Верховной Рады о наложении санкций на телеканалы с информационного пула кума Путина Медведчука инициировали в конце 2018 года депутаты фракции “Народный Фронт”, “Блок Петра Порошенко” и “Самопомичь”.
Однако, по его словам, с ним были правовые сложности.
“Дело в том, что санкции по закону применяются против иностранных юридических и физических лиц. Для резидентов и граждан Украины законодательством предусмотрен единственный случай применения санкций – участие в террористической деятельности, включая ее финансирование”, – объяснил экс-глава СНБО.
Он также отметил, что другой преградой стал старт президентской кампании 2019 года: “Порошенко стали обвинять в желании уничтожить СМИ, принадлежащих его политическим оппонентам”.
“Чтобы снять общественное напряжение и остаться в правовом поле, СБУ поручили собрать доказательства участия в террористической деятельности физических и юридических лиц, которые стояли за пророссийскими телеканалами. Такие уголовные дела были открыты. Ввести санкции на основании собранных доказательств планировалось сразу после президентских выборов”, – подчеркнул Турчинов.
“Победив на выборах, Владимир Зеленский отсрочил реализацию этого решения на два года. Надеюсь, что основной мотивацией СНБО была все же защита страны от российской информационной агрессии, а не резкое падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ”, – резюмировал он.
Что известно о санкциях против телеканалов
Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.
Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.
Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.
Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.
Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.
По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.
Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.
- #Буквы разбирались в том, почему на самом деле могли ввести санкции и каковы перспективы рассмотрения дела об их отмене в судах.
- Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.
- В четверг, 4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- В Верховном суде уже оспаривают указ президента о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций к трем телеканалам.