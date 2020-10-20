Бывший секретарь СНБО, руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о необходимости привлечь к ответственности тех, "кто без боя отдал Крым".

Соответствующий комментарий Турчинов опубликовал на своей странице в Facebook.

“Выступая перед Верховной Радой, в своей программной речи Владимир Зеленский в очередной раз дал приказ своим карманным следователям разобраться с теми, кто “без боя отдал Крым”. Странно слышать подобную воинственную риторику от человека, который все время своего пребывания на посту Верховного Главнокомандующего все делает, чтобы уклониться от любого, даже локального, боя с врагом, от того, чтобы освободить хотя бы метр украинской земли. Странно слышать подобное от человека, который пытается разглядеть “мир” в залитых кровью глазах российского диктатора и готов пойти на любые “договорняки” с врагом, на любой отвод войск”, – подчеркнул Турчинов.

Он напомнил, что в 2014 году, когда Россия незаконно захватила украинский Крым, была разрушена система обороны и безопасности Украины, наблюдались массовые случаи предательства.

“В те тяжелые дни господин Зеленский не занимался тем ужасным состоянием, в котором находились наша армия, другие силовые структуры и вся разоруженная и незащищенная страна. У него были более важные вопросы – корпоративы, банкеты, шоу, сериалы… причем здесь война, мобилизация… К сожалению, он вряд ли будет исследовать тогдашние оборонительные способности нашей страны, как не занимается и современным состоянием нашей обороны и безопасности. Он не будет требовать наказать тех, кто своей сознательной антигосударственной и коррупционной деятельностью разоружал страну и довел нашу обороноспособность накануне 2014 года до жалкого, фактически недееспособного состояния”, – отметил Турчинов.

Он добавил, что нынешний глава государства “хочет использовать повод” и “ударить по политическому оппоненту, возглавляющему штаб оппозиции”.

Турчинов также выразил мнение, что Владимир Зеленский, “разыгрывая вместе с представителями пятой пророссийской колонны крымскую карту”, пытается отвлечь внимание общества “от собственной политики ползучей капитуляции, унижения армии и страны, от передачи врагу информации об уникальной операции наших спецслужб и провала задержания российских военных преступников”.

“Это попытка Зеленского скрыть свою ответственность за провал борьбы с пандемией, масштабную коррупцию, разрушение экономики, собственную беспомощность и неспособность управлять страной”, – написал он.

В связи с этим Турчинов заверил, что не боится уголовных преследований. “Меня нельзя запугать уголовными преследованиями. Я это проходил и во времена Януковича, и во времена Кучмы. Мне есть о чем свидетельствовать”, – подчеркнул он.

Политик добавил, что готов в деталях рассказать, “как в тех ужасных условиях мы спасли страну, как подавили сепаратистские мятежи от Харькова до Одессы, как реанимировали Вооруженные силы, как остановили продвижение врага на Запад и начали освобождение нашей земли”.

Кроме того, Турчинов напомнил, что если говорить об освобождении военным путем Крыма от российских оккупантов, “то у Главнокомандующего ВСУ Зеленского, в отличие от 2014 года, есть для этого все возможности”.

“Тем более, что в юридическом плане оккупация Крыма в 2020 году ничем не отличается от оккупации полуострова в 2014-м. Для защиты страны от внешней агрессии в Конституции и в законодательном поле страны нет временных ограничений. Численность российских войск в Крыму сейчас не больше, чем была там сконцентрирована в начале 2014 года, а подготовка и вооружение наших военных – в разы лучше”, – уточнил Турчинов.