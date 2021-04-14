Таким чином він відреагував на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського виданню “TIME”, інформує пресслужба “ЄС”.

Журнал TIME опублікував репортаж із поїздки Зеленського на Донбас. Глава держави разом із головнокомандувачем Збройних Сил України Русланом Хомчак оглядав позиції під Шумами, де наприкінці березня від куль снайперів загинули четверо українських військових.

Як зазначається у публікації TIME, у спілкуванні із журналістами Зеленський “не обіцяв помститися за загиблих”, а натомість поставив під сумнів доцільність рішення взяти під контроль населений пункт Шуми Донецької області в серпні 2018 року.

“Для когось це значило, що ми круті хлопці. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому”, – заявив Зеленський журналісту Time.

У публікації також сказано, що Зеленський не має наміру повторювати подібні операції, оскільки “ризики занадто високі”, і президент Росії Володимир Путін все ще може прийняти рішення про повномасштабне вторгнення в Україну.

На цю публікацію TIME відреагував Олександр Турчинов.

“Зі здивуванням прочитав інтерв’ю Зеленського “TIME”, де президент заявив, що не треба було звільняти Шуми та інші населені пункти на Донбасі у зв’язку із тим, що там були втрати наших воїнів. Хочу нагадати чинному президенту, що в 2014 році було звільнено 2/3 Донбасу. Після 2015 року ми використовували тактику покрокового наступу, за кожної можливості звільняючи хоча б невеличкий населений пункт, або просуваючи наскільки можливо вперед наші позиції. Росію дуже дратувала ця тактика, яку вони назвали “повзучим наступом”, – зазначив він.

Турчинов наголосив, що на війні дійсно бувають втрати, “особливо коли звільняєш зі зброєю в руках свою землю”.

“Але більш болючі і невиправдані втрати, коли наші військові, обмежені заборонами адекватно реагувати на провокації ворога, стають мішенями, які розстрілюють російські снайпери та вбиває ворожа артилерія”, – додав він.

Турчинов нагадав, що від початку цього року, в умовах дії режиму припинення вогню на Донбасі, українські війська продовжують нести суттєві втрати.

“З нового року під час “перемир’я Зеленського” ми понесли втрат значно більше, ніж звільняючи будь-який населений пункт. Ганебно та принизливо замість того, щоб звільняти рідну землю, – відводити війська та обговорювати “інспектування” наших позицій терористами і російськими найманцями. Ганебно – зривати державне оборонне замовлення та, втрачаючи 2 роки, не збільшувати наш оборонний потенціал і заморожувати грошове забезпечення військовим, які щодня ризикують своїм життям”, – наголосив він.

Турчинов висловив припущення, що заяви влади про відсутність намірів звільняти військовим шляхом українську територію робляться, “щоб у Кремлі нічого такого не запідозрили й не образилися”.

“Особливо дивно чути такі заяви на фоні іншого піару Зеленського про готовність вмерти, звільняючи Крим. Дивно, чому героїзм чинний керівник країни готовий проявляти тільки в мріях і то виключно “заднім” числом. Невже війна з РФ закінчилася в 2014 році? На жаль, все це доводить, що сьогодні головний пріоритет чинної влади – не захист та звільнення країни, а самозбереження, надуті рейтинги і популістський піар”, – підсумував Турчинов.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.