Об этом шла речь в эфире шоу “Политклуб” с Виталием Портниковым на телеканале “Эспрессо”.

Турчинов отметил, что еще несколько лет назад расследование дела о возможной “сдаче Крыма” было завершено.

“Это дело очень серьезное, по оккупации Крыма Россией. Очень серьезно расследовалось начиная с 2014, как было открыто. И уже, насколько я помню — где-то в 17-ом году, были определены причины захвата Крыма: и слабость, обезоруженность украинской армии, и массовая (к сожалению) измена военных командиров, сотрудников спецслужб и тому подобное. Все эти причины были определены, была поставлена ​​точка. Было открыто уйму уголовных дел”, — сказал он.

Но с тех пор, по словам Турчинова, неоднократно осуществлялись попытки “переписать в угоду россиян”.

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По его словам, обычно инициаторами возобновления расследований были лица, близкие к беглому президенту Виктору Януковичу, представители политсилы “Оппозиционная платформа — За жизнь”.

Примечательно, что Турчинов заявил, что пересмотр дела якобы по просьбе ОПЗЖ инициировал и Сергей Лещенко — нардеп 8 созыва (был членом комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции), сейчас — член наблюдательного совета “Укрзализныци”.

“Кто инициировал расследование таких дел? Инициировал вновь расследовать такие дела по Крыму экс-президент Янукович, потому что непосредственно он отвечал за то, что произошло (начиная от харьковских соглашений, которые он подписал, и заканчивая разоружением армии). Требовали из его окружения, кто в свое время возглавлял министерство обороны или генштаб, чтобы прикрыть свои преступления. Требовали ОПЗЖ, которые у нас регулярно посещают Москву. Им надо было отвлечь внимание, что это не была оккупация, а какая-то другая форма, не захотели просто Крым защищать. И кстати по поводу того, чтобы они вновь открыли это уголовное дело и в ГБР, и в прокуратуре их уже люди начали… В частности, такой специалист по железнодорожному транспорту — господин Лещенко, который по их просьбе написал заявление, что давайте еще раз рассмотрим это дело“, — сказал Турчинов.

Напомним, на момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и военно-морскому флоту оказать вооруженное сопротивление российским войскам. Сам Турчинов заявлял, что отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить.

В течение последних месяцев президент Владимир Зеленский неоднократно повторял тезис о “легкой сдаче Крыма”.

“Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому”, — заявил Зеленский в июле текущего года.

По мнению президента, те, кто допустил “легкую сдачу Крыма”, должны быть привлечены к ответственности.

“Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие, кто в этом участвовал”, — сказал президент в августовском интервью Euronews.