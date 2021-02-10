Об этом он сказал в интервью “BBC Украина”.

Так, по словам Турчинова, Порошенко “достаточно подготовлен” для того, чтобы возглавить новое правительство, но для этого нужны досрочные выборы.

“Далее будем исправлять то, что они сделали. Я хочу, чтобы не было повторения 2014 года, когда система уже была полностью неуправляемой, страна была на грани катастрофы, была полноценная война. Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения [у нынешней власти], чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть”, – пояснил он.

Кроме того, отвечая на вопрос, может ли “Европейская Солидарность” теоретически войти в парламентское большинство вместе со “Слугой народа”, если эта политсила предложит такой вариант, Турчинов допустил такую возможность.

“Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть, в частности, у “Европейской солидарности”, с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов”, – отметил руководитель штаба “ЕС”.