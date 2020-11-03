Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов заявил, что получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом он сообщил в Facebook.

“Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по “расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах”. Они, видимо, до сих пор не разобрались, “кто совершал эти преступления”, поэтому и продуцируют дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке “Слуг народа”, – написал он.