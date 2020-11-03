Об этом он сообщил в Facebook.
“Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по “расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах”. Они, видимо, до сих пор не разобрались, “кто совершал эти преступления”, поэтому и продуцируют дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке “Слуг народа”, – написал он.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая с посланием в Верховной Раде, выразил мнение, что “те, кто без боя отдал Крым”, должны ответить за это. Он заверил, что дело “не в мести, а в справедливости”.
- Также #Буквы рассказывали, почему Владимир Зеленский обвиняет в сдаче Крыма и Донбасса Петра Порошенко и Александра Турчинова, а не Россию.