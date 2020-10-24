Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов посоветовал украинцам не только игнорировать так называемый "опрос Зеленского", но и сообщать о правонарушениях в полицию. По его словам, "опрос" нарушает законодательство Украины и противоречит Конституции.

Об этом Турчинов заявил в комментарии #Буквам.

“Опрос от Зеленского” – это попытка в день голосования нагло агитировать за провластную партию, злоупотребления властью и грубое нарушение Конституции и законодательства Украины”, – заявил политик.

Турчинов назвал “опрос от Зеленского” грязной технологией, которая предполагает воздействие на избирателей в день голосования.

“Они будут пытаться пропускать людей через палатки для опроса еще до того, как они проголосуют, чтобы создать у граждан впечатление, что Зе-слуги беспокоятся об их будущем и в ближайшее время будут реализовывать популистский бред, указанный в вопросах”, – сказал Турчинов.

Более того, экс-глава СНБО отметил, что “волонтеров” “Слуги народа” для опроса нанимают за неучтенную наличность, также является преступлением.

“Советую всем не участвовать в этом преступном фарсе, не становиться его соучастниками, демонстративно игнорируя эту провокацию. А в случае навязчивого приставания к вам представителей “Слуги народа” в месте расположения избирательных участков, – фиксировать эти нарушения, составлять акты и заявления о совершении преступления и вызвать правоохранителей”, – сказал он.

“Опрос Зеленского”

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.

После он озвучил эти пять вопросов:

“Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

“Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”

“Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”

“Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”

“Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.

В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.

В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.

После стало известно, что проведение опроса профинансируют меценаты, имена и фамилии которых не озвучивают.